女子持刀追母嚇學童拒強制就醫 員警對峙也遭割傷

2019-08-20 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化和美分局和美所鎖姓員警去年12月間接獲通報，與同仁到轄區協助家屬將精神不穩定的蔡姓女子強制就醫，卻遭對方手拿刀割傷左右手臂與脖子，幸好緊急送往醫院救治順利，彰化地院審理結果，蔡男除了犯妨害公務執行罪，也犯對兒童犯強制罪，應執行拘役60日，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，患有思覺失調症多年的蔡姓女子去年12月3日中午因發病對母親咆嘯，並手持香蕉刀追趕她，蔡母急忙逃離，蔡女看到12歲的張姓學童與友人正走向她，蔡女突然持刀上前拉張童外套上的帽子，他嚇得急忙掙脫跌倒，手腳都受傷。

鎖姓員警接獲報案後到場處理，但蔡女拒絕配合就醫，與警對峙，員警手持警用長盾牌及辣椒噴霧劑戒備，6名員警在壓制蔡女準備奪刀之際，32歲鎖姓員警遭蔡女手持刀械割傷右手臂2處、左手臂1處割傷、脖子1處割傷，當場皮開肉綻、鮮血直流，原本要載女子就醫的救護車緊急先將員警送往醫院，其他員警趕緊奪下刀械將她壓制就醫。