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幸運男中大獎不工作爽過5年 剛開工又中了破億獎金

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿德」在妻子「小美」的手機發現她在LNE傳「你爽了、要當爸了」、「我懷孕愛吃甜」給「小王」， 並傳送她裸體僅以手或頭髮遮掩胸部、以及「小王」雙手碰觸她胸部的親密照提告，一、二審認為僅能證明2人互動關係，顯已踰越一般男女間通常社交往來之程度，但尚難認定2人有性行為，判決2人無罪。全案定讞。

起訴書指出，「小美」是「阿忠」的妻子，「阿德」知道她是有配偶的人，於去年2月21日前不詳時間，在不詳地點合意性交。至去年2月21日上午，「阿忠」無意中把玩妻子的行動電話，發現2人利用LINE通訊軟體互傳男女情慾之對話。並有「小美」僅以手或頭髮遮胸照片、她表示懷孕且要為「阿德」生孩子等內容。

檢察官查出，兩人LINE通訊軟體對話內容，「小美」向「阿」德表示「你爽了…要當爸了…懷孕不能上大夜班」、「我懷孕愛吃甜」、「想吐」、「你在射…如果月底驗出有…我就封鎖你」、「那你還射射射射射射射射射射的那個開心」、「我想去你那裏在洗澡…你好久沒

有幫我洗澡了」、「你…為什麼…明晚不給射…你自己射內褲」等描繪男女性交過程及懷孕跡象。

此外，「小美」且尚有傳送自己裸體拍攝，僅以手或頭髮遮掩胸部性感照片，及2人親密互動，且有肢體接觸，其中一張更為「阿德」以 雙手碰觸「小美」胸部等照片。檢察官以「小美」犯通姦罪、「阿德」犯相姦罪，將兩人起訴。

不過，一、二審以刑法「通姦」，係指由於男女雙方合意，而為姦淫；相姦係指與有配偶之人互相合意，而為姦淫行為；姦淫係指男女交媾行為，故縱可證明2人有共處一室，或有其他違反男女正常友誼之交往現象，倘缺積極證據，即不能為有罪之認定。

合議庭強調，現今網際網路資訊發達，各種影射或直接描述與男女間性交行為有關之色情訊息及圖片，充斥於各種網路平臺，且其內容許多尺度更甚於本案2間之對話內容及照片，足見社會風氣對於性之開放程度相較於過往，顯已開放許多。

因此，本案在無其他具體證據為佐證下，僅以2人間之對話內容，曾提及描繪男女性交過程及懷孕跡象等文字，以及被告2人間曾有親密互動，且有肢體碰觸等照片，難認2人發生性交行為，因此判決兩人無罪。

男子「阿德」在妻子「小美」的手機發現她在LNE傳「你爽了、要當爸了」、「我懷孕愛...
男子「阿德」在妻子「小美」的手機發現她在LNE傳「你爽了、要當爸了」、「我懷孕愛吃甜」給「小王」， 一、二審認為僅能證明2人互動關係，顯已踰越一般男女間通常社交往來之程度，但尚難認定2人有性行為，判決2人無罪。圖／本報資料照
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懷孕檢察官性行為
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