台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



台鐵一名劉姓機務段長去年帶女部屬巡查路線、抄水表，竟在中途伸狼爪性騷擾，雖矢口否認，但因為監視器拍下整個過程，證據確鑿，最後被新北地院依違反性騷擾防治法判刑4月，得易科罰金。可上訴。

女部屬興訟指控，劉姓主管是在板橋車站月台將手伸進她的牛仔褲襲臀，當天是出公差，但劉男講的內容都與工作無關，一下說她是他心目中的林志玲，一下又說她就像一塊豆腐，讓人捨不得下手，後來就藉內褲露出來理由，伸手侵犯。她表示，當時腦筋一片空白，但因為對方是高階主管，而自己到職不滿一年，還沒升正職，又需要這份工作，所以沒有動作。

審理時，劉男否認犯行，辯稱當時是發現女部屬的服裝不整，出於好意，才會協助對方把衣襬拉起來，沒有碰到對方，其律師也辯稱女部屬可能是為了換輕鬆一點的工作單位才誣陷，但說法未被採信。

法院調閱月台監視器，畫面拍到劉男將手伸到女部屬身後，女部屬馬上從座椅彈起來整理衣服。而且，畫面顯示女部屬當時穿的外衣也蓋住褲頭，無法看到其內褲是否有外露情況，因此認定劉男是臨訟飾詞卸責。