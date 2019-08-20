親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

鶯歌房子能買嗎？ 當地街景照讓房產專家嘆：夢碎了

CBA北京首鋼重金搶林書豪 傳報價稅後年薪300萬美元

台南車輛肇事與死亡率六都第一 黃偉哲要警方加強執法

2019-08-20 12:32聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

根據交通部今年1到4月最新統計台南市每10萬人汽機車傷亡人數與肇事件數都是「六都第一」，市長黃偉哲今天要求相關單位必須拿出辦法來洗刷汙名，包括嚴肅執法、交通規則執行、道路設計改善等多管齊下。

市警局從8月1日起，執行取締闖紅燈專案，統計8月1日至8月13日，台南每天傷亡類事故較今年上半年減少9.1%，成效不錯。 市警局表示，將持續針對各種違規情形加強執法及宣導，以逐步導正用路習慣，確保市民交通安全。

交通局說明，本市道路長度達4581公里，為全台第2，重(輕)機車占全市機動車比例高達65%，有幅員遼闊、舊城區交通密集、交通事故偏高等特性。今年1-6月全國交通事故死亡數與去年同期比較來看，呈現上升趨勢，本市則為下降，其中高齡事故、自行車事故、電動自行車事故皆有下降，惟18-24歲事故與行人事故有上升情形。

肇事主因方面，主要為未依規定讓車、未注意車前狀況、違反號誌管制或指揮、未戴安全帽。另外，亦有發生闖紅燈、未依規定2段式左轉、路口違停、紅燈右轉、行人跨越雙黃線等違規而造成事故之情形。整體而言，多為用路人違規行為、守法觀念薄弱等所造成。

警察局表示，台南每10萬人口/汽機車之傷亡人數及肇事件數為六都最高。為確保市民交通安全與順暢，將強化宣導及執法，在宣導面，全國首創的平安帽專案，在開單取締民眾未戴安全帽的同時借安全帽給民眾戴，成效良好；防制高齡者事故的火金姑方案，貼心幫長者在自行車裝設車燈，該措施獲得網媒風傳媒推播，有超過288萬人次點閱；另外，與民間企業合作，運用VR虛擬實境技術幫助初領駕照之大學新鮮人身歷其境體驗各項道路風險情境。

執法面向上，除了落實執法勤務強度及品質，警察局自行架設「交通執法斑點圖」與「交通事故斑點圖」系統，瞭解各轄區交通事故特性與分布情形，以機動調整各項交通勤務。

事故電動自行車警察
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

警大數據分析新社小路貨車易肇事 分局長上課籲禮讓

2019-08-20 12:30

統促黨李承龍砸日治石狛犬 賠22萬確定

2019-08-20 12:12

逸仙國小石犬毀損案 李承龍等判賠22萬元定讞

2019-08-20 12:06

影／女遭任意變換車道逼車 失控撞護欄幸僅輕傷

2019-08-20 11:11

她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人

2019-08-20 10:33

深夜持玩具槍搶ATM存款人 男被判7年8月

2019-08-20 10:30

開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29

未成年女子買機車出車禍 機車行老闆挨告判無罪

2019-08-20 10:28

莽男不滿被按喇叭伸長槍嚇人 辯打小鳥法官不採信

2019-08-20 09:24

偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在

2019-08-20 07:39

連上19天班…司機中風 光華巴士判賠820萬

2019-08-20 00:14

花縣議員貪汙判刑 將補選

2019-08-19 23:18

用3秒膠封鑰匙孔報復 只知對方住3樓對門鄰居也受害

2019-08-19 19:51

退休交警遭開紅單質疑為績效亂取締 警方：過程無誤

2019-08-19 18:11

身障男持新北街頭藝人證件在台北表演 挨罰1500

2019-08-19 17:49

已婚男迷戀坐檯女 遭劈腿竟連刺12刀殺了對方

2019-08-19 17:46

用電不慎女鄰居丟命 獨居老人判刑6月

2019-08-19 17:13

「假日慣竊」專鎖定台61線 台南學甲警台中逮人送辦

2019-08-19 16:58

液蛋含沙門氏菌遭罰 北台灣雞蛋大盤商興訟求撤銷敗訴

2019-08-19 16:38

高懸20年高雄計程車強盜案 血液比對逮情侶檔

2019-08-19 15:37

遭刑求咬出蘇炳坤 高檢署聲請再審主嫌郭中雄

2019-08-19 14:58

電視遙控器干擾電眼 取走海賊王金證公仔詐欺罪起訴

2019-08-19 14:57

收賄215萬 貪「災難財」花蓮縣議員判刑8年半

2019-08-19 13:30

他採收檳榔誤觸電桿燒傷 怒向台電求償贏了

2019-08-19 12:15

U值媒／亂世用重典？酒駕看台灣馬路死亡率

2019-08-19 11:38

男討債夥同3女登門 暴打凌虐性侵前女友遭訴

2019-08-19 11:08

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士要賠820萬

2019-08-19 11:06

建工廠多次遭檢舉違建 業者起殺機找人槍擊檢舉者

2019-08-19 10:56

網紅陳沂酸志願役廢物挨告 沒特定對象獲不起訴

2019-08-19 10:41

越南配偶與夫家小姑吵架 擅帶7歲女兒返鄉獲緩刑

2019-08-19 10:09

「老王」和人妻搞車震被抓猴 吃官司外還得賠28萬

2019-08-19 09:15

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01
看更多

熱門文章

少女遭囚禁3年奴隸生活 竟是生母與繼父下手

2019-08-19 17:41

40歲逆齡母親激似大學生 網直呼「根本姊姊吧」

2019-08-19 20:09

他怨長輩式馬桶沖水法讓人崩潰 網友：你不孤單

2019-08-19 15:01

少女被囚三年…鄰居知曉、警曾查訪 但她沒求救作罷

2019-08-20 00:08

吊車視線死角 台中老婦騎單車經過被輾死

2019-08-19 13:28

天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋

2019-08-19 23:52

退休交警遭開紅單質疑為績效亂取締 警方：過程無誤

2019-08-19 18:11

與友人喝酒對方突叫「岳父」 始知就讀小五幼女遭性侵

2019-08-19 13:26

不滿土地成既有道路 地主築「水泥陣」擋道

2019-08-20 07:36

三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡

2019-08-20 10:36

新店人小心！誆稱協助洗水塔 男上樓摸兩下就要收費

2019-08-19 21:06

體恤雨天送餐掏500元「不用找了」 外送人員秒拒引網友稱讚

2019-08-19 18:39

三芝淺水灣山莊火警 傳國防部後指部科長喪生

2019-08-20 09:36

25公斤蟒蛇流竄馬路 民眾無懼徒手擒住

2019-08-19 20:41

租屋處被斷電點蠟燭照明 女子外出吃晚飯房子被燒了

2019-08-19 14:37

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

高懸20年高雄計程車強盜案 血液比對逮情侶檔

2019-08-19 15:37

收賄215萬 貪「災難財」花蓮縣議員判刑8年半

2019-08-19 13:30

男子北市國小性侵女子不成逃逸 民眾騎機車載女警抓狼

2019-08-19 15:56

15～18歲青春年華 少女被父母囚3年

2019-08-19 23:50

「假日慣竊」專鎖定台61線 台南學甲警台中逮人送辦

2019-08-19 16:58

她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人

2019-08-20 10:33

新莊刑事小隊長「蔡妙妙」 熱心捐贈白米20年

2019-08-19 16:13

用3秒膠封鑰匙孔報復 只知對方住3樓對門鄰居也受害

2019-08-19 19:51

假護送真性侵 酒吧男電梯旁廁所伸狼爪性侵

2019-08-19 15:32

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

高雄這支測速相機 半年開近萬張罰單進帳千萬

2019-08-19 12:27

台南8天前發生槍擊命案 警方發動掃黑逮捕治平對象

2019-08-19 14:07

偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在

2019-08-20 07:39

開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29

液蛋含沙門氏菌遭罰 北台灣雞蛋大盤商興訟求撤銷敗訴

2019-08-19 16:38

連上19天班…司機中風 光華巴士判賠820萬

2019-08-20 00:14

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26

遭刑求咬出蘇炳坤 高檢署聲請再審主嫌郭中雄

2019-08-19 14:58

影╱台南轎車男駕駛開車門 造成女機車騎士受傷意外

2019-08-19 16:31

用電不慎女鄰居丟命 獨居老人判刑6月

2019-08-19 17:13

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

已婚男迷戀坐檯女 遭劈腿竟連刺12刀殺了對方

2019-08-19 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top