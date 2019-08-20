台南車輛肇事與死亡率六都第一 黃偉哲要警方加強執法

2019-08-20 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



根據交通部今年1到4月最新統計台南市每10萬人汽機車傷亡人數與肇事件數都是「六都第一」，市長黃偉哲今天要求相關單位必須拿出辦法來洗刷汙名，包括嚴肅執法、交通規則執行、道路設計改善等多管齊下。

市警局從8月1日起，執行取締闖紅燈專案，統計8月1日至8月13日，台南每天傷亡類事故較今年上半年減少9.1%，成效不錯。 市警局表示，將持續針對各種違規情形加強執法及宣導，以逐步導正用路習慣，確保市民交通安全。

交通局說明，本市道路長度達4581公里，為全台第2，重(輕)機車占全市機動車比例高達65%，有幅員遼闊、舊城區交通密集、交通事故偏高等特性。今年1-6月全國交通事故死亡數與去年同期比較來看，呈現上升趨勢，本市則為下降，其中高齡事故、自行車事故、電動自行車事故皆有下降，惟18-24歲事故與行人事故有上升情形。

肇事主因方面，主要為未依規定讓車、未注意車前狀況、違反號誌管制或指揮、未戴安全帽。另外，亦有發生闖紅燈、未依規定2段式左轉、路口違停、紅燈右轉、行人跨越雙黃線等違規而造成事故之情形。整體而言，多為用路人違規行為、守法觀念薄弱等所造成。

警察局表示，台南每10萬人口/汽機車之傷亡人數及肇事件數為六都最高。為確保市民交通安全與順暢，將強化宣導及執法，在宣導面，全國首創的平安帽專案，在開單取締民眾未戴安全帽的同時借安全帽給民眾戴，成效良好；防制高齡者事故的火金姑方案，貼心幫長者在自行車裝設車燈，該措施獲得網媒風傳媒推播，有超過288萬人次點閱；另外，與民間企業合作，運用VR虛擬實境技術幫助初領駕照之大學新鮮人身歷其境體驗各項道路風險情境。

執法面向上，除了落實執法勤務強度及品質，警察局自行架設「交通執法斑點圖」與「交通事故斑點圖」系統，瞭解各轄區交通事故特性與分布情形，以機動調整各項交通勤務。