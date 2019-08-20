警大數據分析新社小路貨車易肇事 分局長上課籲禮讓

2019-08-20 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市東勢分局分析轄區易發生交通事故地點，經統計岔路口最容易發生事故，尤其新社地區岔路口發生事故比率較其他地區高。分析應是鄉間小路、岔路多有關，列為東勢分局交通事故防制重點區塊。

新社地區以農林牧業為主，多是鄉間產業道路，自然景觀富有山村風貌，又有不少休閒農場與咖啡農園，被稱為台中市的「後花園」假日及大型活動吸引不少民眾到來，多數用路人開在狹窄且不熟悉的鄉間道路，必須小心翼翼。

東勢分局指出，新社區發生交通事故的主要肇因經統計分析，分別為「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」是兩大主因。

另外以車種進行深入分析，發現新社地區小貨車與大貨車肇事比例較其他地區稍高，可能與新社區較多農產品業者有關。

東勢分局針對這些容易發生交通事故的原因，邀請新社區農產品業者召開座談會，研議如何降低交通事故發生，並對業者進行交通安全宣導。

分局表示，將持續大數據分析高肇事路口事故熱時及肇因，規劃勤務加強重大交通違規執法。

另針對轄區不合理交通工程協請路權機關會勘改善，今年已提報36件丶已改善26件，其餘辦理中，多管齊下力求減少交通事故造成傷亡及財產損失。

東勢分局分局長陳家銘呼籲，民眾在行經無號誌或閃光號誌岔路口，務必要減速慢行，建立防衛駕駛的觀念，行經岔路口遵守「慢、看、停」三原則，配合警方相關作為，共同來防制減少交通事故。