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統促黨李承龍砸日治石狛犬 賠22萬確定

2019-08-20 12:12聯合報 記者王宏舜╱即時報導

中華統一促進黨成員李承龍、邱晉芛去年持榔頭砸毀北投逸仙國小石狛犬，同黨黨員王啟鑌、呂承遠不滿李、邱遭羈押，王持木棍猛力敲擊石狛犬，呂則拿手電筒提供光源，導致石狛犬背、尾部剝落。高等法院去年依毀損罪判李與邱女各4月徒刑， 王拘役70日、呂拘役50日，得易科罰金定讞。逸仙國小提刑事附帶民事賠償，高院判李與邱女連帶賠償10萬9500元，4人另連帶賠償11萬500元確定。

李承龍曾為台北市議員，他和邱晉芛因認為逸仙國小校門口的2隻石狛犬是日據時代遺留的物品，稱依內政部1974年所發佈的「清除台灣日據時代表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點」應予清除。為了表達反對日本殖民統治的皇民化思想，兩人在前年5月28日晚間8時拿2支榔頭猛敲石狛犬，兩石狛犬的頭、背、腳、尾都碎裂。

李承龍、邱晉芛遭警逮捕，法院裁定羈押，同黨的王啟鑌、呂承遠在前年5月30日凌晨，再度前往逸仙國小「打狗」，左側的石狛犬壞得更嚴重。

高院認為，逸仙國小具有告訴權，雖然石狛犬是日本政府建構的神社物品，曾經屬於日本政府，但2006年時已屬無主物，逸仙國小取得石狛犬所有權，為所有權人，得對被告提出告訴。

李承龍的人稱，他們是在表達反對台灣在日據時期淪為軍國主義下的次等皇民，敲打石狛犬是「言論自由」。

高院認為憲法保障的言論自由，並非毫無限制，被告持械敲打石狛犬，也違反憲法第15條人民之財產權應予保障規定。因台北市文獻會未將石狛犬列為「一般古物」，僅屬年代久遠的石築構造物，修復金額22萬元，文化價值、歷史意義不算非常高，李等人刑度較一審稍輕，民事判賠總金額也為22萬元。

中華統一促進黨成員李承龍拿榔頭砸毀北投逸仙國小石狛犬，高等法院民事庭判賠22萬元...
中華統一促進黨成員李承龍拿榔頭砸毀北投逸仙國小石狛犬，高等法院民事庭判賠22萬元確定。圖／資料照片、台北市教育局提供提供
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