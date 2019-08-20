房東房客兩家人大打出手 滅火器熱水塑膠管全出籠

2019-08-20 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



詹男向陳男承租位在台中市西屯區的房子經營麵店，詹不滿陳的家人常由1樓後門出入，曾以強力膠封門，鬧得雙方不愉快，去年7月間陳的家人出入該處，兩家人一言不合大打出手，陳的家人持塑膠水管、椅子攻擊，詹及家人拿滅火器噴灑、熱水潑灑還擊，台中地檢署今天依傷害罪將陳的家人、詹及妻子等共6人起訴。

起訴書指出，詹男（67歲）向陳男承租位於西屯區的1樓經營麵店，陳男則獨自居住在3

樓，詹男因不滿陳男及其家人常由1樓後門出入，去年初曾以強力膠封門，經陳男家人報警，由警消前往打開門，雙方鬧得不愉快。。

去年7月23日上午，陳男的兒子「阿輝」（24歲）被打電話給父親未獲回應，即與姐姐「小佳」（28歲）、阿嬤、叔叔「阿傑」（51歲）、姑姑「小娟」（53歲）同往，欲由1樓後門至樓上探視陳男。

詹男的越南籍妻子黎女（33歲）即帶「阿輝」至店內，並手指後門處，「阿輝」看後，即往店外走，「小娟」則持塑膠管欲進入店內，遭黎女的媽媽阻擋，陳就拿塑膠管玻擊黎女的媽媽，黎女見狀也與「阿輝」發生拉扯。

詹男見狀由店內拿起滅火器，朝「阿輝」、「小娟」噴灑，滅火器噴灑的藥劑瀰漫店內，視線不良，「小娟」、「小佳」、「阿傑」、阿嬤等人逃出店外，「阿輝」欲搶奪詹男手中的滅火器，與詹扭打，黎女持椅子攻擊「阿輝」的頭部，「阿輝」走出店外。

煙霧退散後，「小娟」欲進入店內，為黎女的媽媽阻止，在玻璃門處持水管攻擊黎女的媽媽，黎女拿椅子打「小娟」，被「阿傑」搶走椅子，轉而攻擊黎女，並打到黎女媽媽右臉。 「小佳」等人也進入店內，拿椅子打詹男，詹男也被「阿輝」攻擊倒地，黎女媽媽過來勸阻，「阿輝」始罷手，詹從地上爬起來，到店外拿滅火器朝店外的人噴灑，而黎女也在店門口料理處以水瓢裝熱水外潑灑，潑到「小佳」背部。