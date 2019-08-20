背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



楊姓姨丈因女童背不出手機號碼動手凌虐致死。本報資料照片 分享 facebook 彰化縣楊姓男子幫忙照顧妻子胞妹的女兒，卻因未滿5歲的女童背不出手機號碼，先痛毆女童頭部，再推去撞房間衣櫥，最後抓起女童重摔在床墊上3次，女童送醫不治身亡。一、二審均依家暴殺人、傷害等罪判刑17年，最高法院駁回上訴定讞。

最高法院指出，原判決依照卷內證據認定楊有殺人的不確定故意，也闡明女童當時不到5歲，頭部發育不如成年人，一旦受到外力撞擊，死亡的風險也遠高於成年人，但楊竟將女童高舉過頭，連續3次將女童從高1.9公尺處重摔在老舊彈簧床上，認定他有殺人犯意。

最高法院認為，楊雖否認犯行，辯稱只是要「教訓」女童而已，但原判決已詳述不採信楊說詞的理由，也有證據資料可稽，且未違背經驗法則、論理法則。

女童生母17歲結婚生下女童，離婚後再婚另組家庭，就把女童交由蕭姓阿姨、楊姓姨丈監護；楊去年4月初至5月15日間，楊男開始因不滿女童學習緩慢，對女童臉、手、胸口、腹部、雙腳膝蓋、臀部等處又打、又掐、又捏，或出腳踢踹、推撞桌角。