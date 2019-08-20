深夜持玩具槍搶ATM存款人 男被判7年8月

2019-08-20 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



凃姓男子被控涉嫌侵入民宅行竊，又偷走機車伺機作案，今年3月3日深夜11點，持玩具手槍前往台南市某銀行新營分行外自動櫃員機，嚇令正在存款李姓被害人交出現金，凃涉嫌搶走4萬元後李發覺是假槍，上前阻止和凃發生扭打，但擔心凃還有刀械未再反抗，凃趁機逃逸。台南地院依攜帶兇器強盜等罪，判處凃徒刑7年8月，全案可上訴。

判決說，凃今年2月22日下午3點多，進入台南市王姓被害人住處內，涉嫌徒手竊取王放置於一樓辦公桌抽屜內手機包裝盒1個後離去，又於同日下午3點多，再度返回侵入王住處二樓臥房，接續竊取王IPHONE手機1支、IPAD平版電腦1台，得手後逃逸。

凃另於3月3日下午6點多，見林姓被害人大門未上鎖，位在台南市住處內，因見林停放於一樓住處機車上的鑰匙未拔後，用鑰匙

發動機車離去，當天晚上11點，騎車抵達新營某銀行分行，取出玩手槍，指向正在操作自動櫃員機進行存款李姓被害人，喝令他交出金錢，使李心生畏懼，不能抗拒，任由凃取走放置於自動櫃員機內現金4萬元。

凃得逞後隨即離開，李尾隨在後，因發現僅有一人，警覺凃所持玩具手槍可能是假槍，高喊搶劫並欲阻止凃離去，李和凃發生扭打後，因畏懼凃另持有刀械而不敢再做反抗，凃趁隙逃逸離去，報警法辦、起訴。凃坦承作案。