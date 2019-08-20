開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



圖為示意圖，非本案當事人。圖／本報資料照片 分享 facebook 張姓大學講師4年前開車轉彎未禮讓直行車，不慎撞到騎乘機車的保一總隊許姓警員，導致許多處骨折，他被依過失傷害罪判拘役50日，緩刑2年；民事部分，台北地方法院判張應賠償許410萬餘元，可上訴。

判決指出，擔任大學講師的張姓男子（51歲）2015年7月28日上午7時許，開車行經台北市貴陽街一段，正當左轉公園路時，未禮讓直行車，導致車頭撞擊騎機車的許男，導致許男右側手指骨折、右側脛骨骨折、左側股骨骨折、肱骨骨折、腳趾骨折等。

法官考量，張男沒有前科，且犯後已先行賠償許40萬元，可見犯後態度良好，顯有悔意，依過失傷害罪判張男拘役50日，緩刑2年。

民事部分，許男主張，他車禍後歷經數次手術，術後2個月需要專人24小時照顧，且他因車禍行動不便，腳步無法彎曲，走路一跛一跛，需要購買輪椅、搭高鐵轉乘計程車往返南北就醫等。

許男指出，他任職於警政署保安警察第一總隊外勤警察人員，因車禍損失超勤加班費、不休假加班費，加上受傷後勞動力減損，以及他平時除工作外，一手操持家務，卻因受傷後開刀數次，恢復狀況不佳，對警察外勤工作影響甚遠，故也要求精神慰撫金等，共向張求償867萬餘元。

張男抗辯，他不爭執醫藥費、交通費、機車全損費用等，但他相關看護費用、工作損失應有所減少，另他並非故意撞擊許男，且案發後主動報案叫救護車、陪同就醫，也主動給付40萬元，展現最大誠意降低許男的損害，慰撫金部分也應有所酌減。

他認為，他雖然有過失，但許男也未注意車前狀況，應負50％過失責任，請求法官駁回訴訟。

法官認為，刑事庭審理時已囑託鑑定指出許男沒有肇責，加上許男因車禍故折，經過多次治療，已不適合從事原先的外勤工作，工作發展受到影響，且因贅骨增生，導致許男穿鞋不適，劇烈運動時跑跳困難，恐無法復原，慰撫金部分以60萬元為適當。另外，經合理計算看護、交通費等，判張男應賠償許男410萬餘元。