未成年女子買機車出車禍 機車行老闆挨告判無罪

2019-08-20 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



林姓女子未滿20歲分期付款買機車，3個多月後出車禍不能工作，付不出貸款。林女父母代還時發現，購車同意書雙親簽名是偽簽，控告章姓機車行老闆偽造文書，檢方偵結起訴。章辯稱林女交回同意書雙親姓名已填妥，非他偽簽。法官審理後認為，檢方未舉證簽名是章男或特定人書寫，證據不足，判章無罪。全案可上訴。

檢方起訴指出，章男明知林女未滿20歲，仍於去年3月16日媒介林女與車商王姓業務員，以設定分期付款及簽發本票方式申請貸款。林女在簽個資同意書時表示，父母不同意她買車不會簽名，章回應「交給他處理」，並在收下僅林女簽名的同意書後，由姓名不詳者偽簽林父與林母姓名。

章男承認曾與林女在超商外餐飲區，填寫分期付款申購契約書、附條件買賣契約書、個資同意書，但林女從未告知父母不同意她買車。因為林女與友人到車行看車及隔天簽約，都是騎家裡的舊機車，才信賴林女父母同意她買新機車。個資同意書的法定代理人欄位簽名，在林女交回時已填妥，他未找人偽簽。

基隆地方法院判決指出，林父林母指同意書簽名非其親簽雖可採信，但並不等同即為章男自己或找人偽簽。介紹林女到章的車行買車的蔡姓友人證稱，林女曾說要「先斬後奏」，即使父母不同意，她也能自己買車。