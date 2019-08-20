莽男不滿被按喇叭伸長槍嚇人 辯打小鳥法官不採信

2019-08-20 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



顏姓男子被控今年1月9日，搭乘友人轎車行經台南市六甲區中正路時，因車速較慢，遭後方轎車江姓駕駛按鳴喇叭，顏心生不滿涉嫌從右前座窗戶伸出空氣長槍威嚇，江急忙迴轉閃躲。顏供稱為了要打小鳥才拿起空氣長槍瞄準。台南地院法官勘驗江行車記錄器，影像錄下顏亮槍嚇人過程，未錄到小鳥飛過畫面，不採信他的說詞，依違反恐嚇安全罪，判處顏徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，顏今年1月9日下午5點多，攜帶外觀和真槍難予分辨1把空氣長槍（經鑑定無殺傷力），搭乘陳姓友人駕駛轎車在六甲區四處閒晃 ，中途行經六甲區中正路，因車速緩慢，妨礙後車行進，遭後方駕車江姓男子按喇叭提醒。

顏心生不滿，將空氣長槍自右前座車窗伸出，不久收回，由陳駕車加速前進，江認為空氣長槍為具殺傷力真槍心生畏懼，迅速迴轉閃躲以避免遭受不測，報警處理法辦、起訴。開空氣長槍1把。

顏矢口否認要恐嚇被害人，供稱當時並未注意到後方有人按喇叭，是因為看到有小鳥飛過，為了要打小鳥才拿起空氣長槍朝小鳥飛行的方向瞄準，後來小鳥飛走後，就把空氣長槍收起來。