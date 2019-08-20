偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在

2019-08-20 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿飛」3年前在網路社團結識14歲少男「小東」，前往少男住處或親友家，連續4次猥褻被害人，並拍攝少男光屁股照片、影片，一審將他判刑2年6月。「阿飛」以沒有照片及錄影檔案扣案，提起上訴，但證人「小黑」看到「阿飛」撫摸表哥「小東」下體並拍照，二審將全案駁回。可上訴三審。

一審查出，「阿飛」（化名）被控猥褻少男、並拍攝被害人洗澡光屁股照片，被依強制猥褻罪、及拍攝少年為猥褻行為的電子訊號罪，應執行有期徒刑2年6月，他對於強制猥褻部分不上訴，僅針對「拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪」部分上訴。上訴理由是「沒有扣案照片或錄影檔案，無從判斷是否猥褻」為由提起上訴。

判決書指出，「阿飛」係成年人，2016年5月間，在網路社團認識少男「小東」，同年7月下旬，於「小東」（化名）前往親友住處旅遊住宿時，「阿飛」亦前往該處，趁少男洗澡時，他假藉與少男嬉戲，以手機拍攝少男洗澡裸體（有拍到生殖器官）得逞。

同年8月初，在少男「小東」的住處，「阿飛」假藉與「小東」嬉戲之方式，使少男無防備之心，以手機拍攝少男光屁股的照片及影片，經被害人的父母提起告訴。 「阿飛」承認對少男拍攝照片、影片。並辯稱少男說他要拍游泳的樣子給他朋友看，少男只有叫我拍他游泳的樣子，沒有拍他生殖器，我拍完以後，覺得不妥，就刪除了。拍攝影片的手機已經摔壞且已經丟掉了，無法提供鑑定。

但被害人「小東」的表弟「小黑」（化名）在警詢時證稱「我在浴室看到阿飛撫摸表哥的生殖器，並且拍照拍身體」，在檢察官偵查證稱「阿飛有時會摸表哥的重要部位或是拍照及錄影，阿飛拍表哥沒穿褲子時的重要部位」。