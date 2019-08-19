退休交警遭開紅單質疑為績效亂取締 警方：過程無誤

2019-08-19 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市警方因民眾闖紅燈等違規行為造成多人傷亡，近日加強取締路口闖紅燈，有民眾質疑警方為了績效「躲在幾十年沒警察開單的巷子裡」抓闖紅燈，甚至「明明沒有違規也開單」，一名交通警察退休騎士認為「沒違規硬被開單」，罰單拒絕簽名還到監理站申訴。

警方表示，該處路口因為不久前附近發生死亡車禍，警方才列為重點取締區，經仔細檢視錄影畫面，確認違規事實，取締過程沒有任何瑕疵，支持員警加強取締，民眾只要不違規，就不用擔心警方交通大執法造成任何不便。

永康區錢姓市民投訴表示，他的兄弟服務警界多年，自台南市警局交通大隊退休，「以前就是專門在開紅單的」，不可能違規還拒簽申訴，希望警方「還給退休學長公道」。

被開單的退警說，日前騎機車行徑和緯路一段86巷口，在和緯路綠燈的時候穿過路口停止線，燈號變為紅燈後，自和緯路左轉進入86巷被員警攔下，他相信自己沒有闖紅燈，要求員警出示錄影畫面遭拒憤而拒簽紅單，還到監理站申訴。

轄區警方表示，經查當地因常發生交通事故且造成傷亡，列為違規熱區加大取締密度，不過警方雖加強取締，但並沒有要求員警取締件數，還透過各種方式宣導，「請學長見諒」。