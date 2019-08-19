用電不慎女鄰居丟命 獨居老人判刑6月

2019-08-19 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北市八德路出租公寓2017年底起火，女房客燒成焦屍，主因是李姓房客使用電器釀禍，汪姓房客以木板隔違建招租雅房，也難免責，李、汪被依過失致死、公共危險罪起訴；台北地院審理，今天判李、汪均有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，都緩刑2年，都要上法治教育2場次。可上訴。

70歲的李姓房客今天到庭聽判。他說，自己是獨居老人，10多年前中風，現在仍不良於行，連應徵保全員都不被錄用，「當天也差一點被火神收掉」；李說，他與死者平時有交流、有交情，送過她冰箱，對死者與死者家屬感到很抱歉，「恨自己沒有錢賠償」。

這場火災發生在2017年12月5日晚間，起火地點是台北巿八德路4段「京華城」百貨對面的一處公寓分租雅房，警消獲報救出7人，但1名女房客逃生不及，當場燒成焦屍。

檢警調查發現，李姓房客在事發前，正使用電磁爐加熱中藥湯準備服用，沒注意電器開關，即離開房間去廁所，後來在走廊遇到別的房客開始閒聊，不久，房內傳來電磁爐的爆炸聲，他的疏失被認定是起火主因，有公共危險刑責要擔。