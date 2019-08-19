「假日慣竊」專鎖定台61線 台南學甲警台中逮人送辦

2019-08-19 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「假日慣竊」黃某涉嫌利用周六、日地方廟會或喜事活動，鎖定台61線沿線打破路旁車窗行竊，經學甲警方經歷2個多月來鎖定，警方持搜索票遠赴台中大甲黃住處起獲部分贓物，偵訊後今依竊盜罪嫌送辦。

學甲、將軍、北門區自今年5月起陸續發生自小客車遭打破車窗竊取財物案，該分局獲報後積極偵查，警方偵辦分析犯案時間，全集中在周六或周日，且鎖定喜宴及廟會平安宴場合，進一步統計，分別學甲3件、將軍3件、北門1件。

警方追查，發現車窗遭砸破者，車輛大都停放於較為偏僻或燈光昏暗處所，刻意躲避被鎖定查緝，歷經2個多月蒐集事證及偵查，掌握黃嫌（56歲）涉嫌重大，警方查出黃獨居在台中大甲，經持搜索票前往，屋內起出部分贓物，將黃嫌逮捕。

據知，7名被害人中，其中一人痛失現金10餘萬元，還有高檔筆電，其餘損失現金數百元不等，不過，黃僅承認其中一起，其餘都否認。警方追查，黃嫌以同樣手法已在雲林、嘉義台61線沿線鄉鎮犯下多起，持續釐清中。