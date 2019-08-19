液蛋含沙門氏菌遭罰 北台灣雞蛋大盤商興訟求撤銷敗訴

2019-08-19 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



北台灣雞蛋大盤商「永成蛋品」的液蛋因驗出沙門氏桿菌，被新北市政府裁罰6萬元，但業者不服，興訟主張液蛋是食材原料，藏菌是機率問題，認為法規太嚴，要求撤銷罰單，結果一審官司以敗訴收場。可上訴。

新北地院判決指出，永成蛋品去年9月被新北市衛生局驗出已出售的「液全蛋」含有沙門氏菌，違反食品安全衛生管理法不得檢出的標準，因此遭到裁罰。

業者興訟表示，市售的液蛋因加工製成不同而分有「殺菌液蛋」和「非殺菌液蛋」，其中「殺菌液蛋」經高溫處理發泡不良，無法供糕餅業者做原料使用，所以有「非殺菌液蛋」的需求。而且，沙門氏菌很有可能一開始就存在雞蛋內，無法經洗選方式清除或排除，存在只是機率問題，因此檢測管制標準應僅限殺菌蛋。

業者還說，國際間，有很多國家未限制非殺菌液蛋的沙門氏菌數量，其原因在於加工過程中有減菌效果，而自己所賣的液蛋是食材原料，並非供應生食，包裝上也有加熱才能食用的警語，應無處罰的理由。

但法院認為，食安法規定「未殺菌液蛋」不論是高溫主食、半生食或生食，只要感染病原性生物（如沙門氏菌）就不得販售，業者雖在包裝加註警語，但將液蛋賣給下游廠商，自屬違法。至於法規寬嚴，此為立法者權責，非法院審理探究部分。