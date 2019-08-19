高懸20年高雄計程車強盜案 血液比對逮情侶檔

2019-08-19 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



近20年前高雄市區發生一起情侶涉強盜計程車案，直到今年3月，警方比對出車內採集血跡，吻合趙姓男子的DNA，終於宣告破案。高雄地院依犯攜帶凶器強盜罪，判趙7年半徒刑，宣告沒收強盜所得6000元，可上訴。檢方同案另追加起訴趙供出的共犯吳女，但雄院以超過追加起訴時效，判不受理，檢方可再行起訴。

判決指出，1999年10月間，趙姓男子及年僅17歲的吳姓女友疑似為籌錢買毒，凌晨1點多在高雄市三民區建工路招攬計程車，趙坐右前座、吳姓少女坐後座，當行經鼓山區明華路與明倫路口附近，吳姓少女突然持水果刀架住司機脖子，並與趙互換位置，洗劫司機身上6000元、手表及手機等財物。

趙姓男子接手駕駛後，再開到三民區鼎金一巷附近命令許姓司機下車，此時許姓司機試圖奪下水果刀，發生肢體衝突，趙則趁機載吳女將車開走逃逸；警方事後於仁武區仁雄路一帶發現計程車，於車內採集到血跡、指紋送驗。

今年3月間，警方比對出車內血液與趙姓男子留存建檔的唾液DNA型別相符，5月14日將趙拘提到案，檢方聲押獲准。趙姓男子落網後認罪，也供出共犯吳姓女子身分，合議庭認為他犯後態度還算良好，但行為嚴重威脅社會治安，依犯攜帶凶器強盜罪判7年半徒刑。