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刑事局偵破詐欺車手集團 逮21嫌送辦

2019-08-19 15:37中央社 台北19日電

刑事局歷經年餘偵辦蒐證破獲詐欺車手集團，共逮21人送辦，犯罪集團透過網路社群招募無知青年擔任車手，利用「猜猜我是誰、假網購」行騙，約31人受害、財損新台幣362萬元。

刑事局今天舉行「偵破詐欺車手集團」記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，警方針對雙北市提款影像熱點偵查發現，現年20多歲的詐欺集團車手首領洪姓男子於去年5至7月間，接應車手到各處提領贓款，立即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組進一步偵辦發現，此詐騙集團透過「猜猜我是誰」「假網路購物」和「佯稱購物網站人員」等詐騙手法，向不特定人士詐欺取財。

洪男等人還在網路社群上以「高薪低工時」招募無知青年擔任車手，負責到ATM提款，再由洪男回收贓款並上繳給詐騙集團幹部林姓男子。

偵辦過程中，警方陸續逮捕車手首領洪男及部分車手，林男為躲避警方追緝便潛逃至中國大陸，遭檢察官發布通緝，林男在今年6月搭機返台入境松山機場時遭逮。

警方再循線溯源追查，最後在8月13日將詐騙集團核心幹部張姓男子查緝到案。

經查自去年5月迄今，已知詐騙受害人數約31人，受騙總金額達新台幣362萬餘元，單人受騙最高金額約20多萬元。

警方歷經一年多偵辦蒐證，共計查獲集團首謀、幹部、車手頭及車手詐欺集團共計21人，其中有6名車手均未成年，全案依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

車手詐騙集團詐欺
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