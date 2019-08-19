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遭刑求咬出蘇炳坤 高檢署聲請再審主嫌郭中雄

2019-08-19 14:58聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

蘇炳坤去年獲改判無罪。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
蘇炳坤去年獲改判無罪。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
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家具行老闆蘇炳坤被控33年前持刀搶銀樓，遭判刑15年定讞，經總統特赦，最高法院裁准再審，種種證據顯示他遭冤枉。蘇不僅遭刑求，連「咬出」蘇的搶匪郭中雄也是屈打成招。高等法院再審去年判蘇無罪確定，高檢署調查後認為有新事實、新證據，向法院聲請再審同案被告郭中雄。

1986年3月23日凌晨，新竹金瑞珍銀樓發生搶案，老闆陳榮輝被歹徒砍傷，警方事後逮捕「主嫌」郭中雄，郭咬稱蘇炳坤是共犯。檢方起訴郭、蘇以鐵剪破壞鐵窗後侵入銀樓，郭拿菜刀砍殺老闆陳榮輝，搶走手鐲、項鍊和金飾，再賣給其他銀樓。

蘇、郭被檢察官以《懲治盜匪條例》的共同強劫而故意殺人未遂罪起訴。同年12月，高等法院依懲治盜匪條例共同強劫而故意殺人未遂罪判郭、蘇各有期徒刑16、15年，翌年最高法院駁回上訴定讞。

蘇入獄服刑2年後獲保外就醫，2000年由前總統陳水扁對他特赦免除罪刑。蘇炳坤以新事實、新證據第五度向台灣高等法院聲請再審，前年獲裁准。高等法院審理後，去年8月8日判蘇無罪，高檢署不上訴而宣告確定。本案創下司法史上總統赦免後獲再審且改判無罪的的首例。

主嫌郭中雄曾是蘇炳坤雇用的員工，兩人曾因薪資問題而不快。蘇炳坤堅稱郭中雄挾怨誣陷他，逃亡10年才到案入監。高院再審開庭時，特地傳郭作證，郭證稱因行竊失風，當時被帶到青草湖派出所刑求，他被摀口、從鼻孔灌水，員警還拿電話簿墊在他身上，拿鐵鎚敲他，要他「咬出幾個出來」，他便拉蘇炳坤和胡謅的「阿水」湊數。郭說，蘇炳坤後來也被帶到派出所，他雖未目睹，但聽得出同遭刑求的蘇大喊「救命」。

蘇炳坤被判無罪後，高檢署檢察官周士榆認為郭中雄案有新事實、新證據，應聲請再審。全案可望重啟審判。

殺人特赦
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