收賄215萬 貪「災難財」花蓮縣議員判刑8年半

2019-08-19 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



許淑銀。本報資料照片 分享 facebook 花蓮縣議員許淑銀7年前擔任花蓮縣秀林鄉長期間，收受承包颱風災後搶修工程廠商215萬元賄款，二審被依貪汙罪判刑8年6月，褫奪公權5年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞；許淑銀確定得入獄。

蘇拉颱風2012年8月2日凌晨在花蓮縣秀林鄉登陸，降下每小時130毫米的超大豪雨，造成土石流、房屋倒塌等嚴重災情。許淑銀挺進重災區，當機立斷撤村，被當時總統馬英九讚為「英勇女鄉長」。

未料，許淑銀災後和秀林鄉公所代理課長吳俊宏，先於「蘇拉颱風風災和平地區緊急災害搶險搶修工程」、「和中社區12鄰及14鄰野溪清淤緊急處理工程」緊急採購案中，誤以為王姓廠商不具資格承包，要求王借牌，事後接受王借牌議價承包工程，許淑銀收受王的155萬元賄賂，吳俊宏也收30萬元作為對價。

同年月間，另名許姓廠商再得標「蘇拉颱風嚴重受創村落緊急搶修工程」、「蘇拉颱風嚴重受創崇德以 南地區緊急搶修工程」及「崇德上村土石清除緊急處理工程」等3項，許淑銀也主動索賄，廠商無奈應允交付60萬元賄賂。檢調接獲檢舉後，許淑銀自首繳回賄款。