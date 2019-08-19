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他採收檳榔誤觸電桿燒傷 怒向台電求償贏了

2019-08-19 12:15聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東檳榔農林姓男子4年前持「長枝剪」收割檳榔，不慎觸及高壓電線桿，他右手等身體表面共6%遭電擊燒灼傷，氣得向台電提告求償。台電雖辯是林疏未注意，高雄高分院認為台電未依電業法規範，將導體和樹木隔開，判應賠醫療費、不能工作損失等費用共50萬4976元，全案確定。

林姓男子（70歲）提告主張，台電在他位於屏東萬巒鄉檳榔園擅自設高壓電線桿，且未保持與檳榔樹適當距離，導致2015年7月8日採收時，他持長枝剪收割檳榔遭到電擊，造成右側腹部、肩膀及右手等處第二及第三級燒傷，達體表6%，送醫治療後，右手燒傷處有多發性神經病變、慢性肘索退化。

林姓男子向台電請求賠償醫藥費、勞動能力減損、不能工作損失、精神慰撫金等，及另依「電業法」請求補償共計146萬多元。

台電抗辯指出，電力設備是設置於道路的邊緣，離檳榔樹1.6公尺，都符合「電業供電線路設置規則」的安全距離，每年巡查檢驗2次，並未欠缺管理，且林姓男子疏於注意才觸電，也有過失，加上設置電桿時土地所有權人還不是林，不適用電業法補償，只能賠醫療費。

一審認為，台電確實沒用合適材料或裝置，將導體（線）與樹木隔開，來避免導體產生摩擦，已違反電業法、電業供電線路裝置規則；林姓男子也沒有電業的專業，無從得知有漏電危險，無法預防，判賠55萬多元。

台電不服上訴後，二審合議庭仍判要賠醫療費、5年不能工作的損失、勞動能力減損及精神慰撫金共50萬4976元確定，不得再上訴。

屏東檳榔農林姓男子採收檳榔誤觸高壓電桿，右手等部位遭燒灼傷，向台電求償，高雄高分...
屏東檳榔農林姓男子採收檳榔誤觸高壓電桿，右手等部位遭燒灼傷，向台電求償，高雄高分院判台電應賠50萬多元確定。圖與本案無關。圖／本報資料照
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