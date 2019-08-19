男討債夥同3女登門 暴打凌虐性侵前女友遭訴

2019-08-19 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名黃姓男子疑似因林姓前女友欠債，去年2月間夥同數名女性友人登門討債，眾人將林女暴打一頓、剪頭髮，甚至拿塑膠條性侵，還在一旁錄影嬉鬧，造成林女頭、手部瘀青流血受傷。台北地檢署調查後，依強制性交罪、傷害、私行拘禁等罪嫌起訴黃、2名陳女「小臻」及「小晴」、劉女。

檢警調查，林姓女子離家工作，暫居在女性友人「花花」位於中山區林森北路附近的租屋處。去年2月某日凌晨3、4點，花花出門上班，獨自在家的林女一陣肚子餓便叫外送食物到住處，豈料黃男及眾多女子跟隨外送員的腳步進入住處。

黃男等人向她討債不成，拿起鐵棒、椅子、拖鞋對她施虐，並拿煙灰缸砸她，期間黃男還短暫離開幫眾人買飲料，並帶回一把剪刀。暱稱「小臻」的陳姓女子拿著剪刀朝林女頭髮亂剪，一頭長髮被剪得像被狗啃一般；林女手機也被摔壞而無法緊急報警。

接著，正在暴打林女的「小晴」對她大喊：「不還錢啊！妳給我脫衣服！」隨即強脫林女衣物，並受黃男指使拿塑膠條插入其下體。其餘人見狀，竟若無其事地滑手機，一旁劉女見狀還拿起手機錄影留念。

眾人一陣圍毆之後，在同日下午8、9點左右解散，奄奄一息的林女拿起錢包跑下樓尋找公共電話，打給父親求救，謊稱自己出車禍。林女在父親陪同之下赴醫院驗傷，傷及頭部、手臂、左手、膝蓋等處。但她並未向醫護人員表示自己遭性侵。

事發後，林女一直未提告，直到收到新北地檢署的傳票，她與黃男是同案被告，被租車公司控告燒毀車輛。雖然林女是登記承租人，但都是黃男使用，不甘被當成脫罪工具的林女，才向中山分局提告被性侵。

一開始，身心創傷嚴重的林女僅能回憶黃姓男子帶著一群女子上門，但不認識這些女子，經過檢察官詳細追查發現，黃男先找劉女及「小臻」，劉女再找友人「小晴」加入，並強押林女簽20萬元本票。

檢方調查後，認定黃男及「小晴」涉犯強制性交罪，劉女則涉幫助強制性交，至於妨害秘密部分未提告；另認定黃男及3名女子共同犯傷害、私行拘禁罪，今依法起訴。