公車司機上班19天中風倒地 光華巴士要賠820萬元確定

2019-08-19 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



擔任光華巴士司機的李姓男子6年前開末班車回總站時，突然在車內暈倒，送醫診斷為腦中風，目前需要專人24小時照顧，被勞動部認定為職業病，且曾連續上班長達19天。他提告向光華巴士要求賠償職災補償、損害賠償，一審判光華巴士應賠償李238萬餘元，二審判光華巴士應賠償820萬餘元，最高法院駁回上訴確定。

李男提告主張，他1999年起擔任光華巴士的公車司機，每月月薪約5萬元，但他2013年11月28日凌晨駕駛末班車回到總站，突然在車內暈倒，緊急送醫撿回一命，被診斷為急性出血性腦中風，合併腦水腫、高血壓心臟病等，勞動部鑑定後認為符合職業病標準，他目前沒有工作能力，生活需要專人24小時照顧。

他指出，他每月超時工作80小時才導致腦中風，光華巴士違反勞基法，要求公司給付職災補償金172萬餘元、損害賠償費用1723萬餘元。

高院認為，李2013年5月5日至17日曾連續工作13天、6月10日至6月22日也曾連續工作13天，而6月24日至7月12日更連續工作長達19天。另外，李2013年5月至10月每月工時均達245.4至267.6小時不等，2013年11月累計至27日止，也有225.9小時，遠遠超過每月184小時的工時限制，明顯屬於長期工作過重的狀況，認定光華巴士違反勞基法。