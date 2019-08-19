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網紅陳沂酸志願役廢物挨告 沒特定對象獲不起訴

2019-08-19 10:41聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

網紅陳沂被國防部告公然侮辱。 聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影
網紅陳沂被國防部告公然侮辱。 聯合報系資料照／記者賴佩璇攝影
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網紅陳沂去年8月間在臉書直播中批評「中華民國大部分志願役都是廢物」等，遭國防部告發涉公然侮辱，另有4名志願役向她提起告訴。台北地檢署調查後，認定陳沂的發言並無特定是哪位志願役，也沒提及國防部，依罪嫌不足，今給予不起訴處分。

去年8月間，陳沂在臉書直播上時稱「中華民國大部分志願役都是廢物！」她解釋，大多數的人如果可以做其它的事，不會有人想去簽志願役，那些會去當志願役的人，都是出社會找不到工作、沒專長、或是文盲。

此言一出，國防部立刻表示，已蒐集相關事證，依法提出告訴，以正視聽，還給軍人公道。國防部強調，陳女直播內容，已嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責。

得知國防部將提告後，陳沂在臉書反酸：「誹謗罪的客體必須是『自然人』，還必須是『可特定對象的自然人』」，暗指國防部缺少法律常識。也有律師主張，刑法的妨害名譽罪，不論是第309條的公然侮辱或是310條的誹謗罪，都是保護「個人」的名譽。要構成妨害名譽罪，侮辱的言詞必須要有特定的對象，才會成立。

諷刺國防部告不成之後，因藝人陳為民在臉書「國軍發言人」8月27日的譴責聲底下留言：「告死這狗畜！」，還有超過300人按讚。陳沂認為受辱，在臉書PO文說「就讓軍中情人來為國防部示範，要如何正確告人公然侮辱！」提告陳為民公然侮辱，並求償100萬、登報道歉。

檢方調查後，認為陳沂的發言並無特定對象，無法連結至提告的志願役，言論也沒提及國防部，不符合公然侮辱要件，因此將她不起訴；另陳沂控告陳為民部分，因陳為民的留言也沒指名道姓，無法特定是陳沂，也獲不起訴。

藝人陳為民在臉書「國軍發言人」譴責聲底下留言：「告死這狗畜！」遭網紅陳沂提告公然...
藝人陳為民在臉書「國軍發言人」譴責聲底下留言：「告死這狗畜！」遭網紅陳沂提告公然侮辱。圖／翻攝臉書
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國防部志願役公然侮辱陳沂
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