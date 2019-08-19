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不倫戀後兩個月阿翔復工　Grace發文27字讓網友心疼

香港機場生變 旅平險投保暴增...3關鍵決定賠不賠

「老王」和人妻搞車震被抓猴 吃官司外還得賠28萬

2019-08-19 09:15聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

蘇姓男子被控和已婚之婦林女發生婚外情，去年6月間在台南市一家加油站內，蘇涉嫌和林女在轎車內車震，被林夫當場查獲，林夫憤而控告蘇妨害家庭，蘇今年3月被台南地院依相姦罪判處徒刑2月，得易科罰金，林夫並請求侵權行為損害賠償，法官本月判處蘇需賠償林夫精神撫慰金28萬元，全案可上訴。

判決說，蘇明知林女是有配偶人妻，去年6月30日10點30分，在台南市關廟區一家加油站內，與林女在轎車後座發生性行為，為林夫當場查獲。蘇供稱和林女在車內後座各自自慰而無相姦行為，但當時二人都未穿著下半身衣褲，林夫報警法辦、起訴。今年3月，台南地院依蘇違反相姦罪，判處徒刑2月，得易科罰金。林夫事後撤回對妻子涉通姦告訴，公訴不受理。

林夫事後以蘇破壞他和妻子婚姻，造成他和妻子婚姻生活圓滿、安全及幸福難以維持，精神上受有極大痛苦，依侵權行為法律關係，請求蘇賠償1百萬元。

蘇供稱，去年3月中旬，林女打電話給他，表示她現在在他家門口，他回到家，林女眼眶泛紅，詢問原因，林女說先生對她動手腳，說不是第一次，所以讓林女先睡他家，後來就跟林女走的比較親近，到事發當時和她認識不到一年。

台南地院民事法庭法官，審酌雙方社會地位、經濟能力、蘇行為造成林夫家庭破裂，所受心靈創傷程度，認林夫請求精神慰撫金以28萬元為適當，逾此範圍請求，則屬無據，予以駁回。

蘇姓男子和已婚林女在轎車內車震，被林夫當場查獲，法官判處蘇需賠償林夫精神撫慰金2...
蘇姓男子和已婚林女在轎車內車震，被林夫當場查獲，法官判處蘇需賠償林夫精神撫慰金28萬元。圖/本報資料照片
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