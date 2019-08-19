迷「網」中尋覓同志 他染指7男孩重判14年

2019-08-19 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



26歲李姓男子上網勾搭小男孩，以送遊戲點數為餌，拐他們拍自慰片並性侵，被害7人，最大14歲，最小10歲；台北地院審理，依對未滿14歲男子為強制性交、引誘少年製造猥褻電子訊號等罪，判李有期徒刑14年。可上訴。

李四處犯案，被害家屬在台北市、南投縣、台中市提告，台灣高檢署統一事權，命令案子集中台北地檢署偵查；檢警去年9月17日晚間，在台北市忠孝東路五段搜索李，查扣他的iPhone X手機，犯罪證據全在裡面，李羈押迄今。

呂姓律師認為李雖犯罪，但情有可原，幫李求情，想藉減刑規定讓李獲輕判，辯護沒有奏效。

呂說，26歲的李自幼個性內向，國中時明白自己是同性戀，但性向未曾向父母透露過；李的哥哥幾年前血癌過世，他變成獨子，失去可以傾吐內心感情的對象，於是迷失在網路中尋找同志，使幼稚與懦弱在網路中得到隱藏。

判決指出，2017年暑假，李五次帶其中一名被害人去新北市板橋區國民運動中心游泳，要求被害人口交，還帶被害人去MTV包廂性侵，要被害人以臉書傳輸裸露下體、自慰檔案給他。

2018年4月，李約一名被害人在宜蘭縣某國小見面，再去租車行租了機車，帶去旅店性侵。

2018年暑假，李騙一名被害人在新北市新莊區運動公園見面，帶去附近旅店性侵，這名被害人先前曾傳自拍檔案給李看。

2018年8月，李約一名被害人在台北市木柵公園見面後，帶去泳池廁所性侵，被害人為取得遊戲點數，被性侵一個月後，仍甘願傳自慰照給李。

2018年9月，李以提供網路遊戲點數誘騙第五名被害人拍不雅檔案給他。

第六名被害人最「幼齒」，他在玩LINE認識李時，才10歲而已，為了想得到點數，照李的指示自拍生殖器傳給李看。

最後一名被害人2018年9月被荼毒時，是12歲，他被李騙到台北市萬華區某國中，被李強拉進男廁所舌吻，被壓制著頭幫李口交。