少女認識他2天上摩鐵 半夜急傳訊「被上了」

2019-08-18 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄一名剛自國中畢業少女，答應18歲林姓男子共赴摩鐵開房飲酒，但林疑藉酒意，涉嫌強行壓她上床性侵得逞，少女怕得傳訊「被上了啦X」找人載她返家，並報警處理。林雖辯稱少女撥開他手後就沒再繼續，不過高雄地院查出林還傳訊道歉，不採信他說詞，一、二審皆依犯強制性交罪判3年10月徒刑，可上訴。

判決指出，林姓男子（22歲）2017年8月13日在KTV透過介紹認識15歲少女，才隔兩天，林就傳訊「想醉嗎」約出少女，15日凌晨1點多載她到汽車旅館開房，飲酒聊天後，林洗完澡出來一時衝動，將少女壓在床上，強行脫褲性侵得逞。

少女凌晨3點半多，傳訊給另名張姓友人「被上了啦X」、「我就被上了」來載她回家，隔天她向家人傾訴此事，向警方報案控訴林。

林姓男子辯稱，少女自行脫衣，他脫下她的胸罩還有親吻，之後要再脫她褲子被撥開手，就沒有再繼續了，林也稱，看她打扮像是22、23歲，不知道未滿18歲，加上少女下體未驗出他DNA、沒紅腫新傷，否認性侵。

合議庭認為，案發時少女剛國中畢業、準備就讀高職一年級，案發時傳訊「很丟臉」、「很急」、「我很怕」，顯示內心遭驚嚇，接受偵訊或出庭更不時會哭泣，且她和林姓男子僅認識2天，應該沒有誣陷的動機。