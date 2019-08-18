親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

少女認識他2天上摩鐵 半夜急傳訊「被上了」

2019-08-18 23:39聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄一名剛自國中畢業少女，答應18歲林姓男子共赴摩鐵開房飲酒，但林疑藉酒意，涉嫌強行壓她上床性侵得逞，少女怕得傳訊「被上了啦X」找人載她返家，並報警處理。林雖辯稱少女撥開他手後就沒再繼續，不過高雄地院查出林還傳訊道歉，不採信他說詞，一、二審皆依犯強制性交罪判3年10月徒刑，可上訴。

判決指出，林姓男子（22歲）2017年8月13日在KTV透過介紹認識15歲少女，才隔兩天，林就傳訊「想醉嗎」約出少女，15日凌晨1點多載她到汽車旅館開房，飲酒聊天後，林洗完澡出來一時衝動，將少女壓在床上，強行脫褲性侵得逞。

少女凌晨3點半多，傳訊給另名張姓友人「被上了啦X」、「我就被上了」來載她回家，隔天她向家人傾訴此事，向警方報案控訴林。

林姓男子辯稱，少女自行脫衣，他脫下她的胸罩還有親吻，之後要再脫她褲子被撥開手，就沒有再繼續了，林也稱，看她打扮像是22、23歲，不知道未滿18歲，加上少女下體未驗出他DNA、沒紅腫新傷，否認性侵。

合議庭認為，案發時少女剛國中畢業、準備就讀高職一年級，案發時傳訊「很丟臉」、「很急」、「我很怕」，顯示內心遭驚嚇，接受偵訊或出庭更不時會哭泣，且她和林姓男子僅認識2天，應該沒有誣陷的動機。

而林姓男子事後主動傳訊「我真的不該強迫你」等語，還不斷親自或透過人道歉、尋求和解，合議庭不採信林的說詞，判3年10月徒刑；林上訴仍否認犯行，高雄高分院審理後，駁回仍維持原判。

高雄一名剛自國中畢業少女和僅認識兩天的林姓男子赴摩鐵開房，半夜傳訊給另名友人「被...
高雄一名剛自國中畢業少女和僅認識兩天的林姓男子赴摩鐵開房，半夜傳訊給另名友人「被上了啦X」，事後控訴遭性侵。示意圖／Ingimage
分享

性侵摩鐵汽車旅館
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

修冷氣修到床上 他偷情已婚老闆娘兩人均認罪

2019-08-18 22:50

阿公送土地盼不到扶養 怒告長孫要討回

2019-08-18 19:56

惡男持槍射擊女友大腿 逃亡3日落網遭判6年6月

2019-08-18 16:43

為了5千元 詐騙車手被判刑1年2月得坐牢

2019-08-18 14:41

疑酒駕整輛車翻落農田 花蓮兩男受傷送醫

2019-08-18 14:30

酒駕男開上台65線 擦撞護欄後自摔翻覆

2019-08-18 10:28

反制境外資金介入選舉 調局辦短片競賽

2019-08-18 00:22

闖紅燈遭開單 警出庭證稱「沒印象」法官判撤銷罰單

2019-08-17 23:24

熱門文章

正義魔人怎麼了？檢舉違規 唯一有獎金的竟沒人領

2019-08-18 09:00

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

2019-08-18 16:20

台南市發生槍擊命案後 警方今清晨掃蕩主題餐廳大賭場

2019-08-18 11:06

女登山客中暑向119求援 同行友人陪同下山卻遭雷擊

2019-08-18 13:53

富商砸5000萬包養海派酒女 分手告她詐欺

2019-08-18 10:13

沙鹿槍擊命案傳兩嫌已偷渡 警：全案已移檢偵辦

2019-08-18 12:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top