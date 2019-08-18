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修冷氣修到床上 他偷情已婚老闆娘兩人均認罪

2019-08-18 22:50聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄已婚林姓男子長期替某間餐廳維修冷氣，認識同樣有家庭的林姓女老闆娘，林3年前卻涉偷偷至林女家中發生性關係，被林女丈夫發覺憤而提離婚，並氣得控告妨害家庭；由於2人並未否認，高雄地院依通姦罪嫌各判3月徒刑、得易科罰金定讞。民事方面，雄院再判2人應連帶賠償30萬給林女丈夫，可上訴。

判決指出，曾有性侵前科的林姓男子已婚，有2名未成年子女；林女則曾結婚8年、育有1女，由於林負責幫林女所開的餐廳維修冷氣，兩人逐漸發展出婚外情。

2016年11月13日深夜11點多，林姓男子到林女住處翻雲覆雨，隔天下午3點多，林女丈夫返家時在門口驚見林的車停樓下，氣得衝入質問並報警，林女也並未否認姦情，警方並扣得3張衛生紙、毛髮及床被單證物；同月底林女丈夫將此事告知林的妻子黃女，兩人配偶一起提告。

林姓男子及林女接受警詢、偵查皆認罪，法官依通姦罪嫌各判3月徒刑，得易科罰金9萬元，未上訴定讞。

林女丈夫另提出民事求償，認為因此事導致離婚，精神上受到巨大痛苦，2人應連帶賠償80萬元；林女辯稱，結婚8年以來心力交瘁、疲於應對婚姻關係，且因賠償金太高才無法達成和解，林也稱賠償金過高，法官考量財力後，判2人應賠30萬，可上訴。

高雄已婚林姓男子替已婚老闆娘林女維修冷氣，卻涉嫌修到床上，高雄地院依通姦罪嫌判2...
高雄已婚林姓男子替已婚老闆娘林女維修冷氣，卻涉嫌修到床上，高雄地院依通姦罪嫌判2人各3月徒刑，民事部分判2人應連帶賠償林女丈夫30萬元。示意圖／Ingimage
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