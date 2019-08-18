阿公送土地盼不到扶養 怒告長孫要討回

2019-08-18 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東八旬林姓老翁5年前將農地贈送給長孫，原以為孫子會扶養他直到終老，不料孫子僅兩次各匯3000元，讓老翁氣炸提告要求撤銷贈與，否則孫子應每月付扶養費1萬8000多元。不過老翁出庭證稱「我心裡想孫子應要扶養我到百年之後，但沒說出來」，一、二審皆認定雙方沒約定要附帶扶養條件，判老翁敗訴確定。

81歲林姓老翁主張，2014年年9月22日贈送屏東恆春鎮一塊地價116萬元的土地，長子的兒子允諾會扶養他到死亡為止，隔月就辦理土地所有權移轉登記，不料孫子僅於去年調解後，6月及8月各匯3000元。

林姓老翁認為，孫子沒履行扶養約定，要撤銷贈與的土地，若不能撤銷，那孫子應自去年7月起按月付1萬8151元的扶養費用。

孫子反駁，贈送土地的當下及前後，都沒約定需扶養祖父，或附帶條件要負擔扶養；且父親2016年過世後，祖父就自行回恆春住，若祖父認為未盡扶養義務，那也已經逾時無法提告。

林姓老翁一審出庭時證稱，向媳婦表明要把土地贈與孫子，「我心裡想他（指孫子）應該要扶養我到我百年之後，但是沒有說出來。我也沒有跟孫子說叫他扶養我」、「我是靠這塊土地維生，我錯就錯在忘記跟孫子說叫他養我」，合議庭認為雙方確實沒約定由老翁的孫子來扶養原告，土地贈與也沒附要負擔扶養的條件，駁回老翁請求。