親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲律賓入境19日起全面檢查行李

為了5千元 詐騙車手被判刑1年2月得坐牢

2019-08-18 14:41聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

吳姓男子因缺錢花用，為了每天5千元報酬，加入詐欺集團當車手，集團成員假冒余姓女被害人姪女，向余女謊稱需資金投資，余女信以為真，匯出2萬元，吳涉嫌去年8月間前往台南市七股區超商自動櫃員機提領現款，被警方循線查獲，法辦起訴，台南地院依吳觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，全案可上訴。

判決說，吳去年7月18日，加入詐欺集團，並擔任俗稱「車手」工作，負責持集團成員以人頭帳戶金融卡，提領被害人匯入人頭帳戶贓款，取得每天5千元報酬。

詐欺集團成員於去年8月7日10點多，假裝為余姓女被害人姪女撥打電話予余，偽稱因投資需資金，余陷於錯誤，當天下午1點多，前往南投縣埔里中心碑郵局臨櫃匯款2 萬元至詐騙集團指定人頭帳戶。

再由吳搭乘林俊德所駕駛轎車，到台南市七股區某超商，由吳持人頭帳戶金融卡，進入超商內操作自動櫃員機提領2萬元現款再交予車手頭。經警循線查獲法辦、起訴。

法官審酌吳正值青壯，且四肢健全具謀生能力，不思循正途賺取所需，竟因貪圖利益，即參與詐欺集團擔任車手，雖非詐欺集團之首腦或核心人物，然擔任提款車手領取被害人所匯款項，使詐欺集團得以實際獲取詐欺犯罪所得，加深一般人對社會之不信任感，吳法治觀念淡薄，應予非難。惟念犯後坦承犯行，量處其刑。

吳姓男子為了每天5千元報酬，加入詐欺集團當車手，被警方循線查獲，法辦起訴，台南地...
吳姓男子為了每天5千元報酬，加入詐欺集團當車手，被警方循線查獲，法辦起訴，台南地院依吳觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，全案可上訴。圖/本報資料照片
分享

詐欺車手超商
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

老翁六度酒駕被抓求輕判 法官不准維持10月刑

2019-08-18 14:23

疑酒駕整輛車翻落農田 花蓮兩男受傷送醫

2019-08-18 14:30

酒駕男開上台65線 擦撞護欄後自摔翻覆

2019-08-18 10:28

反制境外資金介入選舉 調局辦短片競賽

2019-08-18 00:22

闖紅燈遭開單 警出庭證稱「沒印象」法官判撤銷罰單

2019-08-17 23:24

單身女網交受騙 執意要匯20萬給「義大利男友」

2019-08-17 18:24

詐團稱投資靈骨塔買賣好賺 翁險遭詐250萬元

2019-08-17 17:43

陸婦用塗鴉毀豬年花燈、沒彌補就逃 法官判她拘役

2019-08-17 16:44

結夥盜百年香樟大卸7塊 山老鼠1判刑、1人通緝在逃

2019-08-17 16:17

恐操縱明年大選賭盤 桃園破網路簽賭金高達26億

2019-08-17 15:21

密醫無照替近百人拔牙做假牙 不法獲利2百多萬元

2019-08-17 14:29

人妻鬱悶找人夫上旅館 豪飲10罐啤酒床上大戰要賠20萬

2019-08-17 14:13

教召令遲遲送不到 退伍兵搬家未報犯妨害兵役獲緩刑

2019-08-17 13:56

對方嗆寧願罰鍰也不移 他怒砸車結果被告

2019-08-17 13:31

失業沒錢吃飯 男子搶奪2天落網

2019-08-17 13:25

巡護九號遠航返台 完成台諾海巡合作協定

2019-08-17 12:27

不滿前妻找男性友人幫忙搬家 醋男砍人兩刀

2019-08-17 12:16

答應頂罪反悔 他當庭翻供仍判4月刑

2019-08-17 11:00

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

獨／大膽女肉身擋特斯拉轎車 駕駛鳴喇叭劇情超展開

2019-08-17 19:43

顧立雄北市承德路車禍 機車騎士倒地送醫

2019-08-17 15:48

高雄輕軌列車遭塗鴉 警方找到塗鴉客

2019-08-17 19:47

台東海域3天內第二起溺斃 軍人休假殞命都蘭2公尺海底

2019-08-17 22:08

正義魔人怎麼了？檢舉違規 唯一有獎金的竟沒人領

2019-08-18 09:00

天雨路滑 運動貨卡台88高架橋上打滑自撞

2019-08-17 15:45

富商砸5000萬包養海派酒女 分手告她詐欺

2019-08-18 10:13

薛球病死 侯友宜：當年啟動兩岸共打 才逮捕薛球

2019-08-17 16:43

騎樓躲雨…她被拖進暗巷性侵

2019-08-18 00:44

影／警冒雨踩泥流管制交通 休假趕來清淤暖翻民眾

2019-08-17 19:35

要犯薛球病死獄中「他自始至終只是個工具人」

2019-08-18 00:25

爸爸是經濟支柱 遭性侵不敢說

2019-08-18 00:42

偷牛樟菇他辯取自傳統領域 法官刨根究底判他9月徒刑

2019-08-18 11:25

單身女網交受騙　執意要匯20萬給「義大利男友」

2019-08-17 18:24

台南市發生槍擊命案後 警方今清晨掃蕩主題餐廳大賭場

2019-08-18 11:06

沙鹿槍擊命案傳兩嫌已偷渡 警：全案已移檢偵辦

2019-08-18 12:30

迷途意外與警察結緣 日籍台南女婿義務擔任通譯

2019-08-17 17:00

影／大媽撞人機車落跑 正義市民留字條「這是車牌」

2019-08-18 09:24

女登山客中暑向119求援 同行友人陪同下山卻遭雷擊

2019-08-18 13:53

台中休旅車凌晨爆炸起火 車內赫見男性焦屍

2019-08-18 10:42

大街吵架 她擋車 他狂按喇叭

2019-08-18 00:46

闖紅燈遭開單 警出庭證稱「沒印象」法官判撤銷罰單

2019-08-17 23:24

北市資產公司員工砍傷案 警方鎖10嫌全力追緝中

2019-08-17 15:32

車禍摔車男騎士噴飛 妻子崩潰：2幼兒要養

2019-08-18 13:43

直行機車撞上左轉休旅車 騎士彈飛送醫不治

2019-08-18 09:48

警局附近鳴槍 引來快打部隊

2019-08-18 01:13

老翁強颱利奇馬來襲前迷路 獲警尋回與女兒相擁而泣

2019-08-17 22:22

影／翁吞60顆安眠藥 警消合力即刻救援

2019-08-17 17:00

男開庭後失蹤 全家人急壞他竟流連網咖

2019-08-17 17:14

影／彰化裸男情緒失控 暗夜沿街狂砸8輛車

2019-08-18 08:47

以為遇到真愛！一周2女教師墜入愛情詐騙陷阱

2019-08-18 13:37

視障老翁派出所前躊躇 陽光女警跑出所「當他的眼」

2019-08-17 21:53

左右轉車道直行罰600 新北20個月開罰上萬件

2019-08-18 13:07

遭假檢警慘騙1億多元 紅外線貿易商發不出薪水

2019-08-18 13:02

南市小小警察營10分鐘額滿 家長擠爆局長粉絲頁盼加碼

2019-08-17 15:32

東海岸浮潛溺水 男子送醫不治

2019-08-17 19:29

影／綠島林火昨晚死灰復燃 空勤與森林救火隊疲於奔命

2019-08-18 12:31

男女情侶偷竊娃娃機 網友：讓他們紅

2019-08-18 11:08

深夜大雨潭子路面塌了一半 婦人騎機車跌落幸無恙

2019-08-18 08:45

陸婦用塗鴉毀豬年花燈、沒彌補就逃 法官判她拘役

2019-08-17 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top