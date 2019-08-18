為了5千元 詐騙車手被判刑1年2月得坐牢

2019-08-18 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



吳姓男子因缺錢花用，為了每天5千元報酬，加入詐欺集團當車手，集團成員假冒余姓女被害人姪女，向余女謊稱需資金投資，余女信以為真，匯出2萬元，吳涉嫌去年8月間前往台南市七股區超商自動櫃員機提領現款，被警方循線查獲，法辦起訴，台南地院依吳觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年2月，全案可上訴。

判決說，吳去年7月18日，加入詐欺集團，並擔任俗稱「車手」工作，負責持集團成員以人頭帳戶金融卡，提領被害人匯入人頭帳戶贓款，取得每天5千元報酬。

詐欺集團成員於去年8月7日10點多，假裝為余姓女被害人姪女撥打電話予余，偽稱因投資需資金，余陷於錯誤，當天下午1點多，前往南投縣埔里中心碑郵局臨櫃匯款2 萬元至詐騙集團指定人頭帳戶。

再由吳搭乘林俊德所駕駛轎車，到台南市七股區某超商，由吳持人頭帳戶金融卡，進入超商內操作自動櫃員機提領2萬元現款再交予車手頭。經警循線查獲法辦、起訴。