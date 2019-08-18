老翁六度酒駕被抓求輕判 法官不准維持10月刑

2019-08-18 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



苗栗縣黃姓老翁涉嫌在今年2月間騎車遭警方查獲，因黃酒測值超標，被警方依公共危險罪嫌移送法辦，苗栗地院判他10月徒刑，但黃不服提出上訴，辯稱他年事已高，都是在生活壓力下才酒駕，若他入獄服刑，出獄後會與社會隔閡，無法再社會化，希望法官量處最輕之刑，台中高分院審理後認為，黃已有5度酒駕前科，漠視法令，且一審量刑無過當，駁回黃訴請，全案定讞。

判決書指出，黃姓老翁（67歲）在今年2月21日下午4時許，在苗栗現飲用保力達藥酒後，騎車上路，在行經同村苗14之1線鄉道路時，因臉有酒容，被警方攔查，經酒測，黃的酒精濃度為每公升0.35毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦後，苗栗地院判處10月徒刑。

黃不服提出上訴，辯稱他在案件審理時都承認犯行，犯後態度良好，他會酒駕都是因為工作型態，加上生活壓力導致，不是惡形惡狀的壞人，他也年近70歲，領有低收入戶的證明，他如果入監的話，出獄之後會跟社會隔閡，難以社會化，希望法官減刑，量處最輕之刑。

台中高分院審理後認為，黃在此案前已有5度酒駕紀錄，且前一次已被判刑9月，顯見黃一再嚴重漠視法令禁制，未能確實反思悔悟，不宜寬貸，且一審判刑刑度妥適，沒有違反公平、比例原則，或有何濫用裁量權情事，因此駁回黃上訴，全案維持一審刑度，不得上訴，全案定讞。

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