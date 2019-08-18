酒駕男開上台65線 擦撞護欄後自摔翻覆

2019-08-18 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名36歲潘姓男子今上午7時許開車行經板橋區台65線往土城方向8.5K處時，疑似因酒駕導致車速過快，擦撞水泥護欄後翻覆並占用一車道。

警消獲報到場後，發現潘男身上傳來酒氣，另有多處擦挫傷、胸口疼痛，經酒測超過法定標準，送醫急救後潘男暫無生命危險。

由於早上正值交通尖峰時刻，車禍一度造成台65線往土城方向回堵，現場已於上午9點左右排除，並恢復雙道通車，警方訊後將依公共危險罪嫌將潘男送辦。

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