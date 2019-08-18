親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

範圍擴大！恆春持續豪雨 全台各地大雨特報

11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

酒駕男開上台65線 擦撞護欄後自摔翻覆

2019-08-18 10:28聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

一名36歲潘姓男子今上午7時許開車行經板橋區台65線往土城方向8.5K處時，疑似因酒駕導致車速過快，擦撞水泥護欄後翻覆並占用一車道。

警消獲報到場後，發現潘男身上傳來酒氣，另有多處擦挫傷、胸口疼痛，經酒測超過法定標準，送醫急救後潘男暫無生命危險。

由於早上正值交通尖峰時刻，車禍一度造成台65線往土城方向回堵，現場已於上午9點左右排除，並恢復雙道通車，警方訊後將依公共危險罪嫌將潘男送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

潘男酒駕上台65線，疑似因此造成車速過快，擦撞水泥護欄後導致車輛翻覆。記者柯毓庭...
潘男酒駕上台65線，疑似因此造成車速過快，擦撞水泥護欄後導致車輛翻覆。記者柯毓庭／翻攝
分享
潘男酒駕上台65線，疑似因此造成車速過快，擦撞水泥護欄後導致車輛翻覆。記者柯毓庭...
潘男酒駕上台65線，疑似因此造成車速過快，擦撞水泥護欄後導致車輛翻覆。記者柯毓庭／翻攝
分享
車禍一度造成車輛回堵，經警消於上午9點排除事故後，現已恢復正常通車。記者柯毓庭／...
車禍一度造成車輛回堵，經警消於上午9點排除事故後，現已恢復正常通車。記者柯毓庭／翻攝
分享

酒駕車禍
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

反制境外資金介入選舉 調局辦短片競賽

2019-08-18 00:22

闖紅燈遭開單 警出庭證稱「沒印象」法官判撤銷罰單

2019-08-17 23:24

單身女網交受騙 執意要匯20萬給「義大利男友」

2019-08-17 18:24

詐團稱投資靈骨塔買賣好賺 翁險遭詐250萬元

2019-08-17 17:43

陸婦用塗鴉毀豬年花燈、沒彌補就逃 法官判她拘役

2019-08-17 16:44

結夥盜百年香樟大卸7塊 山老鼠1判刑、1人通緝在逃

2019-08-17 16:17

恐操縱明年大選賭盤 桃園破網路簽賭金高達26億

2019-08-17 15:21

密醫無照替近百人拔牙做假牙 不法獲利2百多萬元

2019-08-17 14:29

人妻鬱悶找人夫上旅館 豪飲10罐啤酒床上大戰要賠20萬

2019-08-17 14:13

教召令遲遲送不到 退伍兵搬家未報犯妨害兵役獲緩刑

2019-08-17 13:56

對方嗆寧願罰鍰也不移 他怒砸車結果被告

2019-08-17 13:31

失業沒錢吃飯 男子搶奪2天落網

2019-08-17 13:25

巡護九號遠航返台 完成台諾海巡合作協定

2019-08-17 12:27

不滿前妻找男性友人幫忙搬家 醋男砍人兩刀

2019-08-17 12:16

答應頂罪反悔 他當庭翻供仍判4月刑

2019-08-17 11:00

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

曾舞槍自拍嗆警 昔十大槍擊要犯之首薛球病逝台南

2019-08-17 13:14

十大槍擊要犯薛球病逝 資深刑警嘆：他就是一個工具人

2019-08-17 13:55

顧立雄北市承德路車禍 機車騎士倒地送醫

2019-08-17 15:48

獨／大膽女肉身擋特斯拉轎車 駕駛鳴喇叭劇情超展開

2019-08-17 19:43

高雄輕軌列車遭塗鴉 警方找到塗鴉客

2019-08-17 19:47

台東海域3天內第二起溺斃 軍人休假殞命都蘭2公尺海底

2019-08-17 22:08

薛球綁架副議長、富商 曾名列槍擊要犯之首

2019-08-17 13:51

天雨路滑 運動貨卡台88高架橋上打滑自撞

2019-08-17 15:45

不滿前妻找男性友人幫忙搬家 醋男砍人兩刀

2019-08-17 12:16

正義魔人怎麼了？檢舉違規 唯一有獎金的竟沒人領

2019-08-18 09:00

「大家一起乖」是騙個資 乖乖粉絲慌了：快刪文

2019-08-17 11:26

槍擊要犯薛球肝病併發肺疾 來不及保外就醫得年53歲

2019-08-17 15:18

三峽凌晨當街傳槍響 警快打部隊迅速控制場面

2019-08-17 11:33

從國小性侵到高中 少女淚訴：爸爸是經濟支柱不敢反抗

2019-08-17 11:43

薛球病死 侯友宜：當年啟動兩岸共打 才逮捕薛球

2019-08-17 16:43

人妻鬱悶找人夫上旅館 豪飲10罐啤酒床上大戰要賠20萬

2019-08-17 14:13

騎樓躲雨…她被拖進暗巷性侵

2019-08-18 00:44

影／警冒雨踩泥流管制交通 休假趕來清淤暖翻民眾

2019-08-17 19:35

要犯薛球病死獄中「他自始至終只是個工具人」

2019-08-18 00:25

警還手機驚見失主是韓國辣妹 獲超甜微笑感謝

2019-08-17 10:55

爸爸是經濟支柱 遭性侵不敢說

2019-08-18 00:42

單身女網交受騙　執意要匯20萬給「義大利男友」

2019-08-17 18:24

花蓮市農會金庫今早起火 疑似老舊電線走火

2019-08-17 13:24

恐操縱明年大選賭盤 桃園破網路簽賭金高達26億

2019-08-17 15:21

迷途意外與警察結緣 日籍台南女婿義務擔任通譯

2019-08-17 17:00

大街吵架 她擋車 他狂按喇叭

2019-08-18 00:46

北市資產公司員工砍傷案 警方鎖10嫌全力追緝中

2019-08-17 15:32

男開庭後失蹤 全家人急壞他竟流連網咖

2019-08-17 17:14

闖紅燈遭開單 警出庭證稱「沒印象」法官判撤銷罰單

2019-08-17 23:24

影／翁吞60顆安眠藥 警消合力即刻救援

2019-08-17 17:00

老翁強颱利奇馬來襲前迷路 獲警尋回與女兒相擁而泣

2019-08-17 22:22

影／騎士摔傷警民合力救援 濕冷合歡山見最暖風景

2019-08-17 14:29

教召令遲遲送不到 退伍兵搬家未報犯妨害兵役獲緩刑

2019-08-17 13:56

富商砸5000萬包養海派酒女 分手告她詐欺

2019-08-18 10:13

視障老翁派出所前躊躇 陽光女警跑出所「當他的眼」

2019-08-17 21:53

對方嗆寧願罰鍰也不移 他怒砸車結果被告

2019-08-17 13:31

警局附近鳴槍 引來快打部隊

2019-08-18 01:13

南市小小警察營10分鐘額滿 家長擠爆局長粉絲頁盼加碼

2019-08-17 15:32

東海岸浮潛溺水 男子送醫不治

2019-08-17 19:29

影／彰化裸男情緒失控 暗夜沿街狂砸8輛車

2019-08-18 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top