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反制境外資金介入選舉 調局辦短片競賽

2019-08-18 00:22聯合報 記者張宏業／台北報導

台北市調查處外事站拍攝境外資金介入選舉宣導短片。 記者張宏業／翻攝
台北市調查處外事站拍攝境外資金介入選舉宣導短片。 記者張宏業／翻攝
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二○二○總統及立委選舉白熱化，調查局為宣導境外資金介入大選，要求各外勤處站製作反賄選短片。台北市調查處外事站主打美女牌，派出駐奈及利亞代表女兒楊珊霓等人擔綱演出，這群調查官儘管是演藝素人，但戲劇效果十足。

去年九合一大選期間，調查局共蒐報卅九件境外資金干預選舉情資，有十四件立案調查。調查局預料，明年二合一選舉，境外資金介入與威脅會更嚴重，不久前還將「陸企採購農產品」、「假民調」列為蒐報要項。

為反制境外資金介入選舉，調查局廉政處舉辦反賄選宣導短片競賽，外勤處站只要有參與影片製作，就能取得績效核分，第一名可做為官方影片宣傳。

台北處外事站製作的影片，由站主任朱正聲飾演接受中資金援的立委候選人「吳祿勇」，女調查官組員鄭羽書飾演白手套樁腳，負責送錢給嫁來台的外配，女調查官曾婷岳、楊珊霓負責監聽與蒐證賄選情資。

影片開頭有陸方人員打簡訊詢問吳祿勇，「這次選情如何？有信心嗎？」吳祿勇回應「我們真的非常努力了，但好像還是落後一點」，接著陸方人員回答，「你今年絕對不能輸，我們會再幫你」，吳祿勇回應「謝謝，選上之後一定不會讓你們失望。」

這支影片直指對岸介入選舉，頗具政治意味，幾乎是把中資列為影響大選主要因素。

外資賄選調查局
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