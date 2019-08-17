北市市警局擬6對策 盼改善成功橋塞車問題

2019-08-17 21:11 聯合報 記者郭頤╱即時報導



為紓解內湖交通，台北市政府前年開始進行成功橋橋面拓寬計畫，近來有民眾反映工程導致上下班尖峰時段經常塞車，不料日前橋上因有車輛拋錨，造成現場更塞。對此，台北市政府警察局15日與相關單位研擬6項對策，盼改善成功橋施工期間塞車問題。

市警局南港、內湖分局長、交通組組長、承辦人、分隊長、交通警察大隊承辦人及施工單位15日共同研議改進作為，6項對策包含，16日起施工單位上午尖峰時間於內湖端路口「新增派義交1名」，以協助疏導下橋車流；南港往內湖方向下橋端，建議交通局交工處研議「禁止右轉」安康路。

另請交工處交通控制中心適當增加「雙向下橋綠燈秒數」，以增加車流紓解效率；並由南港、內湖分局加強施工區域周邊路況視察，遇突發性交通壅塞立即派員到場疏導。

同時針對車禍故障（拋錨）車輛，將加強通報拖吊車排除效率，並由內湖、南港分局、交大、工務局新工處及施工單位等，成立Line群組，以即時聯絡交通狀況。