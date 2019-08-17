結夥盜百年香樟大卸7塊 山老鼠1判刑、1人通緝在逃

2019-08-17 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市六龜區旗山事業區第87林班地去年7月13日有3棵香樟木遭山老鼠盜伐，屏東林管處人員會同保七總隊追查，發現林姓男子涉嫌與另名潘姓同夥盜木，並將珍貴香樟木大卸7塊，意圖將市價上看百萬元的國寶級保育樹種香樟轉手牟利。橋頭地方法院依累犯竊取森林主產物罪，判處林男有期徒刑1年4月，併科罰金342萬6千元，得易服勞役1年；至於潘姓同夥在逃通緝中。

判決指出，林男去年7月13日夥同潘男，赴旗山事業區第87林班地，使用鏈鋸等工具盜伐珍貴林木香樟木，並將段木裁切7塊，兩人再合力將林木搬上林男向不知情父親借得的自小貨車，隨後搬運下山堆放，由潘姓同夥聯繫買家買賣香樟事宜。

六龜警分局荖濃派出所員警去年7月16日巡邏時，發現林男等人駕駛自小貨車，車上載有一車大木頭，直覺可疑，隨即上前盤查並連繫林務局人員前來鑑定，結果小貨車上的7段重達2000多公斤的木頭，竟是國寶級保育樹種香樟。林男到案坦承犯行，橋頭地方法院再參照屏東林管處六龜工作站職員、潘姓共犯等相關人等證詞，認定林男竊取森林主產物罪證明確。

橋頭地方法院審理指出，林男不以正當管道牟利，竟罔顧香樟是國家重要森林資源，保育實屬不易，甚至會破壞國土保育、水土保持、生態完整，仍蓄意砍伐竊取，並使用車輛搬運贓物，侵害國家重要森林資源，明顯缺乏法治觀念，且盜取的香樟木數量還不少，行為相當不應該。