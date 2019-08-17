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恐操縱明年大選賭盤 桃園破網路簽賭金高達26億

2019-08-17 15:21聯合報 記者曾健祐╱即時報導

何姓男子長期經營六合彩、國外職業運動簽賭網站，參與的賭客遍布全台各地，桃園市刑大13日搜索逮捕何及5名同夥，清查網站紀錄資料，赫然發現光是今年1月至今，短短7個多月賭資就高達26億元，大規模網站賭博恐操縱明年大選賭盤，昨訊後依賭博罪嫌將何等6人函送桃園地檢署偵辦。

警方說，何男（40多歲）平時無業、無特殊背景，從事賭博網站代理多年以此營利，為了躲避追查還會定期變更網站，並提供網址給賭客將整批人一併帶走繼續投注；而賭客多為代理下線的會員，不少人以代號或暱稱，遍布全台各地，不乏還有境外帳號，其身分仍待查，不確定有無特殊人士。

警方表示，13日持搜索票會同各分局到中壢、龜山、桃園、平鎮、及新屋等區，搜索何男等6人所在的投注站，一共查獲7台電腦主機、1台筆記型電腦及列表機、行動電話等；訊時何也坦承經營賭博網站，昨訊後被依賭博罪嫌函送偵辦。

根據網站資料發現，光今年1月至今投注金額就已經累積至26億元，規模相當大，不過帳戶多設在境外要全數追回不法所得頗有難度，且礙於現行法令規定，賭博行為僅限於「公共場所」或「公眾得出入場所」，因此網站簽賭具有一定封閉性，不符合構成要件，通常網路簽賭賭客不會有刑責。

警方指出，選舉賭盤簽注方式多以附設傳統地下簽賭、網路簽賭網站為主，且投注標的大多以代號呈現，規避警方查緝。

而這次查獲以何男為守的簽賭網站，雖大多是六合彩、職業運動項目，但以此大規模、全台性加上鉅額賭資等，若想染指明年大選，恐會發揮操縱賭盤影響選舉結果，強調這次搜索掃蕩行動「就是要打草驚蛇」，緊告相關網路簽賭業者別太囂張。

桃園市刑大破獲何男為首網路簽賭集團，短短7個月賭金高達26億元。圖／桃園刑大提供
桃園市刑大破獲何男為首網路簽賭集團，短短7個月賭金高達26億元。圖／桃園刑大提供
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