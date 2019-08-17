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曾舞槍自拍嗆警 昔十大槍擊要犯之首薛球病逝台南

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

對方嗆寧願罰鍰也不移 他怒砸車結果被告

2019-08-17 13:31聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市郭姓男子去年12月17日中午打算在自家店面門口卸貨，卻發現該空間被一輛機車占用，要求移車又被機車車主回嗆「沒違規」，即便違規，寧願繳納交通罰鍰也堅決不移車。此舉惹怒郭男，回車內取出一棒球棍，威嚇機車車主「你到底要不要移車」，更直接砸毀機車後照鏡。橋頭地方法院依毀損他人物品罪，判處郭男拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決指出，郭男當時出言要求機車車主移車未果，旋即返回車內取出棒球棍，先揮動球棍怒吼「你到底要不要移車」，見機車車主依舊未首肯移車，就直接拿球棍敲向機車右後照鏡，要價700元的後照鏡應聲斷損破裂，機車車主憤怒報警。

郭男到案坦承犯行，且有案發經過錄影像、車損照片、修復照後鏡花費統一發票等證據佐證，橋頭地方法院認定郭男犯毀損他人物品罪。

橋頭地方法院指出，郭男只是因停車糾紛萌生不滿，竟不以理性和平方式解決爭端，反而持球棒恫嚇他人移車，見人未予以理會，還貿然破壞他人所有機車洩憤，導致機車右後照鏡斷損，並造成他人財產損失，明顯缺乏尊重他財產權觀念，且至今都未能與機車車主達成和解。

但法官念在郭男犯後坦承犯行，依毀損他人物品罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

高雄市郭姓男子要求機車車主移車，卻遭反嗆「不移車」，盛怒之下持球棒砸車。記者賴郁...
高雄市郭姓男子要求機車車主移車，卻遭反嗆「不移車」，盛怒之下持球棒砸車。記者賴郁薇／攝影
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