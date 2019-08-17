答應頂罪反悔 他當庭翻供仍判4月刑

2019-08-17 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市吳姓男子前年初無照駕駛，一時疏忽追撞上行人趙蔡姓婦人，婦人頭部受重擊、當場不省人事。肇事的吳男擔心無照駕駛違規情事曝光，隨即駕車逃逸，再找上陳姓友人央求頂罪，陳原以為是小擦撞，就一口答應，赴警局將肇事罪責一肩攬下，企圖替吳男隱避，但事後發現車禍嚴重，當庭又翻供說「不是我」。橋頭地方法院依頂替罪，判處陳男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

無駕照的吳男前年1月26日開車沿楠梓區壽民路行駛，卻未注意到車前狀況，竟猛然撞上徒步行走在巷內的趙蔡姓婦人，婦人當場倒地不起，吳男嚇得逃逸。經檢傷，被害婦人金受有頭部外傷合併顱內出血、右側頭皮撕裂傷54公分、右側臀部撕裂傷等傷害。

吳男擔心肇事遭送法辦，於是找上與案情毫無關聯的陳姓友人，不斷央求幫他頂罪；陳姓友人竟毫不遲疑地答應，並在2月4日親赴加昌派出所，向員警扯謊，佯稱自己是該起車禍肇事者，並頂替吳男製作警詢筆錄。

頂罪的陳姓友人警詢、偵訊時均將肇事責任攬下，但全案移送橋頭地方法院審理時，陳卻突然改口說，「當時開車的不是我，而是吳」，一口把吳男咬出來，並直說「我只是替他頂罪而已」。

陳在審理過程中一再否認是肇事者，並辯稱，當時自己剛交保出來，有家歸不得，只有吳男願意收留，事發時吳向他求助，只說是小擦撞，自己才同意出面頂替，沒想到赴派出所一看監視錄影像，才知車禍嚴重，「但那時我已經騎虎難下」，想說答應的事要做好，所以當下才未戳破頂替情節。

至於翻供關鍵在於，陳姓友人直說不可能幫吳男賠償，所以要求吳男與被害人和解，沒想到吳男一直不出面談賠償事宜，反而有意撇清責任，「我沒辦法，才會把實情說出來」。

陳姓友人頂替罪證確鑿，橋頭地方法院審理指出，陳妨害國家司法權、並耗費司法資源，行為有所不該；但考量他犯後坦承犯行，依頂替罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。