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鑑識英雄連續劇未履約 文化部追討2240萬元勝訴

2019-08-17 10:05中央社 台北17日電

連續劇「CSIC鑑識英雄」，製作公司超人睿奇向文化部影視產業局申請取得補助2240萬元後，未履約繳交驗收文件，遭廢止補助資格及追討，法院判文化部勝訴，製作公司須還錢。

台北高等行政法院判決指出，超人睿奇製作有限公司於民國104年11月間，依據104年度高畫質旗艦型連續劇製作補助要點，向文化部影視及流行音樂產業局申請「CSIC鑑識英雄第三季-正義之戰」連續劇的製作補助。

文化部影視產業局評定通過後於104年12月21日核定補助新台幣3200萬元為上限。兩造於104年12月28日簽署「104年度補助製作『CSIC鑑識英雄第三季-正義之戰』高畫質旗艦型連續劇契約書」，文化部影視產業局給付第1至3期補助金共計2240萬元。

另依契約約定，超人睿奇公司應在107年4月30日前檢具第4期驗收文件等成果，提交給文化部影視產業局審核；後來因超人睿奇製作有限公司未如期提交，文化部影視產業局107年8月14日作出行政處分，依法廢止超人睿奇公司3200萬元補助金受領資格，2年內不得再申請各年度連續劇補助金，且要求107年11月30日前返還已領補助金2240萬元。

因超人睿奇公司至今未返還補助金，文化部影視產業局提起行政訴訟，請求返還補助金。

超人睿奇公司答辯，本件契約性質為私法契約而非行政契約，行政法院依法沒有受理訴訟的權限。另主張因過程當中被文化部外聘評審個人因素干擾非常嚴重，導致進度落後，無法及時完成第4期相關文件，造成後面資方撤資，才無法完成全部契約內容；曾有請求文化部影視產業局展延，但對方礙於法令無法同意展延。

法院認定，本件為公法上（行政）契約，非私法契約，超人睿奇公司雖依約完成第1至3期並領取補助金2240萬元，但並未依契約規定於107年4月30日前交付第4期驗收文件，包含節目各集完成帶HDCAM格式一套、DVD格式一套、完整劇本1套等，文化部影視產業局依法做出行政處分合法合理，判文化部影視產業局勝訴，超人睿奇公司應給付2240萬元，全案可上訴。

鑑識英雄製作公司向文化部申請取得補助2240萬元後，未履約繳交驗收文件，遭廢止補...
鑑識英雄製作公司向文化部申請取得補助2240萬元後，未履約繳交驗收文件，遭廢止補助資格及追討，法院判文化部勝訴。圖為李昌鈺（左）和蔡淑臻為「鑑識英雄II正義之戰」一起宣傳。 圖／中視提供
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