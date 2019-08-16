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小三趕往機場攔出國的他 詢問如何處理腹中胎兒

2019-08-16 23:54聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

從事製造業的「阿誠」與下屬「小蘋」婚外情，致她懷孕，後來兩人分手，她獲悉「阿誠」與正宮要去國外旅遊，衝往機場詢問他如何處理腹中胎兒，雙方發生爭執，過程中小蘋肩背包被扯裂，台中地院依妨害家庭罪將「小蘋」判刑7月；而「阿誠」依強制罪判刑3月；均得易科罰金。可上訴二審。

判決書指出，「阿誠」（化名）8年前與「小紅」（化名）結婚，而「小蘋」（化名）為他公司下屬，他於2017年間次與「小蘋」發生關係，致「小蘋」因而受孕，於2018年3月間產女。

小蘋產女前，「阿誠曾有意與元配「小紅」離婚，「小蘋」曾傳送產檢超音波圖給男方，「小紅」看到超音波圖片加上LINE對話，發現丈夫與「小蘋」婚外情，後來「阿誠」與「小蘋」感情生變分手，2017年10月間他與妻子一同參加公司員工國外旅遊，「小蘋」則由友人陪同到桃園機場大廳，質問他如何處理腹中胎兒，雙方因而發生爭執。

「阿誠」因「小蘋」放置在其肩背包內之行動電話發出聲響，欲拿取她行動電話觀看，強行伸手拉扯該肩背包，提把與袋面縫合處因而撕裂毀損，事後「小紅」控告「小蘋」妨害家庭，而「小蘋」也告「阿誠」強制罪。

法官審酌，「小蘋」明知「阿誠」為有配偶之人，未能自我約束，破壞「小紅」家庭和諧及穩定，致「小紅」身心受創；「阿誠」為查知撥打電話給「小蘋」者為何人，故以強制方式拿取她行動電話。斟酌「小蘋」犯後坦承外遇並受孕生女，「阿誠」則否認強搶手機，分別予以判刑。

「阿誠」與下屬「小蘋」婚外情，致她懷孕，經他的妻子提告，台中地院依妨害家庭罪「將...
「阿誠」與下屬「小蘋」婚外情，致她懷孕，經他的妻子提告，台中地院依妨害家庭罪「將小蘋」判刑7月；而「阿誠」拉扯她背包， 依強制罪判刑3月，均得易科罰金。圖／本報資料照
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桃園機場婚外情妨害家庭
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