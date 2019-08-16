護航廠商圖利 五區養工處工務員判7年

2019-08-16 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南地院合議庭認黃犯對主管事務圖利罪，應執行有7年，褫奪公權4年，可上訴。圖／本報資料照片 分享 facebook 公路總局第五區養護工程處曾文工務段黃姓工務員，涉嫌圖利廠商，在曾文工務段路容維護及綠美化工程標案中放水護航，使廠商獲取不法利益20多萬元，檢方依貪汙罪嫌等將黃及葉姓廠商起訴，台南地院合議庭認黃犯對主管事務圖利罪，應執行有7年，褫奪公權4年，另葉犯行使業務登載不實文書及詐欺取財罪，應執行1年6月，可上訴。

南檢前年5月獲報，台南市一企業社承攬公路總局第五區養護工程處曾文工務段的路容維護及綠美化工程，未實際依約履行契約內容，部分路段根本未施作，致使道路雜草叢生，有礙市容。經調查，發現廠商以不實假照片佯裝確有施作，甚至以相同照片重覆使用在不同標案，提供公務機關驗收，詐領工程款。

經深入追查，檢方發現曾文工務段黃姓承辦人涉嫌圖利廠商，在多項標案中放水護航，使廠商獲取不法利益，去年2月指揮台南市調查處、南部機動工作站持搜索票前往企業社等處搜索，除扣得相關文件資料，傳喚黃、葉等15人，並向台南地院聲押2人獲准。

台南地院合議庭審理，發現該企業社承攬曾文工務段2016年省道綠美化工程、曾文工務段2017年省道台20線等二路線路容維護工程、曾文工務段2017年台3線319k至329k段綠美化改善工程、曾文工務段2017年省道綠美化改善工程4標案驗收及稽核，黃放水護航。

黃及辯護人質疑市調處查扣LINE對話等證據能力，且審理期間葉也拒絕證言。然而，合議庭採信其證據，且根據其他證人證詞及證物，認黃犯對主管事務圖利罪，應執行有7年，褫奪公權4年，另葉犯行使業務登載不實文書及詐欺取財罪，應執行1年6月。