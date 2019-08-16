影／私菸案 檢方再傳空品處前副總邱彰信等人

2019-08-16 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署辦總統府侍衛室私菸案，昨傳喚總統專機御廚田佳宜等人到庭，訊後祭出強制處分，今日則傳喚空品處前副總邱彰信等約10名華航人員，邱彰信傍晚6點半獲請回。面對現場媒體詢問，戴口罩、棒球帽的他低調不語，隨即在律師陪同下搭乘計程車離去。

8月1日約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人。複訊後，檢方命邱以70萬元交保、羅雅美則訊後請回、華航空品處協理于堯坦承聽從邱指令辦事，50萬元交保。

檢調密集傳喚相關人員，查出華膳生產部研發副主廚田佳宜也涉嫌訂購上百條未稅菸品，昨傳喚到案；她承認有「搭便車」團購香菸，沒有轉賣牟利意圖，檢方認為她事前知悉總統府侍衛室會派車載運私菸，主觀上有逃漏稅犯意，訊後五萬元交保。

私菸案爆發後，北檢初步過濾菸品買授人名單，鎖定國安特勤與華航內部的訂菸大戶展開調查，專案小組認定，如訂購數量逾於常人、且事先了解府方會派車載運菸品，就轉列違反稅捐稽徵法被告，若只是單純參與團購、數量不大、不知訂菸、運菸過程，就只列證人。

檢方日前先傳喚國安局人員，林志建、徐兆峰，兩人購菸都超過500條，昨傳喚華航田佳宜、空少白梓佑、華航空品處資深員工陳穎彥等4人到案。檢方再提訊羈押中的吳宗憲，確認團購菸品名單與金流，訊後還押台北看守所。

白梓佑透過國安局少校吳宗憲下單訂購600條私菸，是華航工作人員訂菸數最高者，同樣被認定涉及逃漏稅，依違反稅捐稽徵法以20萬元交保。