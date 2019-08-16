好消息！頂級曳引車流標 雲林地檢主動降價50萬

2019-08-16 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



這輛大型曳引車第一次拍賣流標，雲林地檢署將於本月22日進行二度拍賣，將主動降價50萬元，機會難得。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林地檢署近來接連破獲盜採砂石案，查扣的交通機具，於上周進行拍賣，結果最不被看好的一輛拼裝車，竟以高出底價4.5萬元賣出，反而一部還有7成新的頂級曳引車，133萬元起價，竟無人問津，宣告流標，雲林地檢預定本月22日再舉行拍賣會，這次主動價降50萬元，起標價只要83萬元，機會難得，檢方在官網公告，馬上有一萬多人瀏覽，網路聲量高，檢方有信心能賣出好價格。

雲林地檢署上周共拍賣包括挖土機、拼裝車、大型曳引砂石車共3輛，結果最不被看好的拼裝車，起價6萬元，被以10.5萬元標走，所剩兩輛曳引車133萬元、挖土機41萬元起價，竟無人喊價而宣告流標。

主任檢察官黃怡華說，為提高買方競標意願，預定在本月22日上午10點在雲林地檢署第二辦公處門口，進行第二次拍賣會，曳引車主動降價50萬元、起標價為83萬元，挖土機則也降20萬元、起標價21萬元。另有一輛上月才查獲有上過電視的挖土機，也將加入拍賣，因性能還很好，起價約70萬元。

黃怡華說，昨天把降價消息在地檢署官網PO不久，馬上有一萬多人瀏覽，顯示主動降價引來很多買主關心，機會難得，歡迎大家22日踴躍參加拍賣。