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上兵開車撞山！中校湊2萬修車涉貪 法官判無罪

2019-08-16 18:52聯合報 記者王聖藜╱即時報導

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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國防部勤務大隊衡山指揮所上兵開軍車撞山壁，2萬元修車費沒著落，賴姓中校勤務隊長用隊員的獎金修車，檢方認名實不符，依貪汙侵占公有財物罪起訴賴；台北地院認定，賴無違法犯意，2萬元沒有中飽私囊，判賴無罪。可上訴。

賴有「特別補助費」管理、支用及核銷權限，2017年3月7日上午，黃姓上兵駕駛電動車碰撞山壁，車體毀損，黃的家屬拒絕賠償，賴決定先花2萬元修車，再設法尋找財源。

檢察官指控，2017年4月8日，賴指示核發獎金，在「特別補助費」帳項列10名得獎軍、士官，每人可獲得1000元，共核銷1萬元；6月28日，第二次指示簽准10名得獎軍、士官，每人獲獎金1000元，又核銷了1萬元，賴用2筆錢去清償修車費，犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪。

法院審理時，賴承認以「特別補助費」中的2萬元修車，但否認貪汙。賴說，他有請人向官兵們詢問，是否願意於獲獎之後，將獎金捐出來修車，同仁都同意，他主觀上並無侵占公款的意圖。

法官調查，賴將公有財物撥充其他的正當用途，只有行政違法，不能以貪汙罪究辦；賴身為隊長，有權就軍、士官們的表現給獎，他認為大家都同意修車，且修的是軍用設備、是公有財，賴雖未一一向受獎人確認，但他基於公用目的，沒有中飽私囊，不算貪汙。

貪汙檢察官國防部
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