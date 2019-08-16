3次酒駕這次撞死人又肇逃 他狡辯不知道還稱對方騎太快

2019-08-16 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



酒測攔查示意圖。圖／報系資料照 分享 facebook 桃園許姓男子已有3次酒駕前科，駕照也因次遭吊銷，去年1月2日開車貿然左轉，余姓男子騎機車載著黎姓女子迎面而來，閃避不及迎頭撞上，黎女頭顱凹陷身亡，許竟不下車查看還加速逃逸，審理時全盤否認還說「根本不知道」，法院不採信其證詞，痛批他已3度酒駕仍不知自省，依過失致死、肇逃判他有期徒刑2年4個月。

檢警調查，許（36歲）當天早上10點多從加油站駛出，就貿然左轉駛入中豐路往中央西路方向，剛好余男騎機車載著黎女延中豐路直行，2車閃避不及發生碰撞，余、黎均重摔倒地，黎女頭部重創送醫不治死亡，但許卻沒有停留協助救護，反而加速逃逸。

審理時，許矢口否認有任何過失及肇逃行為，辯稱左轉時有先確認沒有直行車才轉彎，可能是余車速過快，發生碰撞後自己也不知道，因為那天有在施工，完全沒有聽到，但經勘驗現場監視器，發現余開出加油站時左側沒有遮蔽，沒有不能注意到余騎車靠近的理由。

此外，許的左前車後與余男機車迎頭相撞，余位在許駕駛座左前方45度角處，完全就在許視線可觸及之處，根本不可能像他說的不知道有碰撞一事，而且機車從監視器畫面消失後，下一刻許的煞車燈隨即亮起，並停頓一下後才離去，可見他有察覺並在瞬間判斷後畏罪駕車逃逸。

另許右前保險桿還採到皮屑組織，送驗後與黎女DNA相符，且黎顱骨凹陷、腦出血，可見撞擊力道不輕，絕非只是輕微擦撞而已，許不但沒有下車查看還直接離去，肇逃故意明確。

法院查，駕照已經在2016年4月因酒駕被吊銷，也被依公共危險判刑4個月，5年內再犯屬累犯，應加重其刑。

法院審酌，許男轉彎車不禮讓直行車撞死黎女又逃逸，違法情節重大，雖和對方家屬和解、賠償，但審理過程一在狡辯無過失，態度難認良好，加上過去已有3次酒駕遭查獲紀錄，仍不重視其他用路人安全，依無照駕車過失致死、肇事致人於死逃逸各判1年、1年8月，合併執行2年4個月。