親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

扛不住北京施壓？國泰航空行政總裁何杲辭職

中國式和諧的秘密：徐皓峰反武俠電影《師父》

3次酒駕這次撞死人又肇逃 他狡辯不知道還稱對方騎太快

2019-08-16 17:21聯合報 記者曾健祐╱即時報導

酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
分享
桃園許姓男子已有3次酒駕前科，駕照也因次遭吊銷，去年1月2日開車貿然左轉，余姓男子騎機車載著黎姓女子迎面而來，閃避不及迎頭撞上，黎女頭顱凹陷身亡，許竟不下車查看還加速逃逸，審理時全盤否認還說「根本不知道」，法院不採信其證詞，痛批他已3度酒駕仍不知自省，依過失致死、肇逃判他有期徒刑2年4個月。

檢警調查，許（36歲）當天早上10點多從加油站駛出，就貿然左轉駛入中豐路往中央西路方向，剛好余男騎機車載著黎女延中豐路直行，2車閃避不及發生碰撞，余、黎均重摔倒地，黎女頭部重創送醫不治死亡，但許卻沒有停留協助救護，反而加速逃逸。

審理時，許矢口否認有任何過失及肇逃行為，辯稱左轉時有先確認沒有直行車才轉彎，可能是余車速過快，發生碰撞後自己也不知道，因為那天有在施工，完全沒有聽到，但經勘驗現場監視器，發現余開出加油站時左側沒有遮蔽，沒有不能注意到余騎車靠近的理由。

此外，許的左前車後與余男機車迎頭相撞，余位在許駕駛座左前方45度角處，完全就在許視線可觸及之處，根本不可能像他說的不知道有碰撞一事，而且機車從監視器畫面消失後，下一刻許的煞車燈隨即亮起，並停頓一下後才離去，可見他有察覺並在瞬間判斷後畏罪駕車逃逸。

另許右前保險桿還採到皮屑組織，送驗後與黎女DNA相符，且黎顱骨凹陷、腦出血，可見撞擊力道不輕，絕非只是輕微擦撞而已，許不但沒有下車查看還直接離去，肇逃故意明確。

法院查，駕照已經在2016年4月因酒駕被吊銷，也被依公共危險判刑4個月，5年內再犯屬累犯，應加重其刑。

法院審酌，許男轉彎車不禮讓直行車撞死黎女又逃逸，違法情節重大，雖和對方家屬和解、賠償，但審理過程一在狡辯無過失，態度難認良好，加上過去已有3次酒駕遭查獲紀錄，仍不重視其他用路人安全，依無照駕車過失致死、肇事致人於死逃逸各判1年、1年8月，合併執行2年4個月。

酒駕駕照
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

調查局針對總統大選 成立假訊息防制中心

2019-08-16 16:17

影／全民防詐 北市警147秒解說如何「透視詐騙」

2019-08-16 16:56

影／新北警科技偵查建功 直搗地下非法網路賭博集團

2019-08-16 16:25

「神鬼樓管」黃志峯詐櫃姊1億判22年 廠商聆判拍手叫好

2019-08-16 14:43

車上播羅百吉「三字經歌曲」罵警察 他遭判刑4月

2019-08-16 14:41

擦撞路邊車涉行政肇逃 駕駛辯剎車鬆脫滑行法官撤單

2019-08-16 13:29

又是酒駕奪命！男子駕車撞上晨運老翁 送醫不治

2019-08-16 13:27

臭翻天！家禽內臟廢水亂排水溝 水中化學需氧量超標6倍

2019-08-16 13:23

勸導戴口罩導火 受刑人暴打監獄管理員遭判4月刑

2019-08-16 12:10

影／滿載8名外籍人士非法打工 違停撞見警餡露被逮

2019-08-16 12:09

陳曉宜特稿分析「柯綠分手」挨罵垃圾 網友獲不起訴

2019-08-16 12:07

影／BMW霸道左轉 2騎士猛撞「人飛起又重摔」

2019-08-16 11:43

女醫師打離婚訴訟 先讓丈夫吐回借名登記的房產

2019-08-16 11:42

詐騙車手遺落百萬元 婦人交警方尋失主查出涉案人

2019-08-16 11:39

工廠作業員與13歲少女嘿咻3次 賠20萬元換取緩刑

2019-08-16 11:36

台南選議長沒亮票被除名 最高院逆轉判她仍有民進黨籍

2019-08-16 11:36

接軌或脫軌？試爬梳後威權時期的司改脈絡

2019-08-16 09:30

地下道只封單側…車陷積水 獲判國賠14萬

2019-08-16 00:09

虐女恐成植物人狠母遭求重刑

2019-08-15 23:46

她一人飾三角 操控虐死小生命

2019-08-15 23:43

虐童2人判無期 阿嬤：這樣就好了

2019-08-15 23:40

桃園狠母凌虐3月大女嬰 亂餵安眠藥害她恐成植物人

2019-08-15 23:19

泡麵貨車司機疑搶快 女大生遭輾過命喪輪下

2019-08-15 20:53

勞動部程序不合法 台鐵春節罷工是否違法將再裁決

2019-08-15 19:31

影／私菸案 總統專機御廚田佳宜5萬元交保

2019-08-15 19:18

力挺里長連任 他行賄拉票遭判刑...候選人落敗

2019-08-15 17:20

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

為酒駕友向警說情 被依妨害公務、貪汙行賄罪判刑

2019-08-15 16:41

亞斯伯格女童求身障停車位遭拒 法院判新北市社會局核發

2019-08-15 16:29

華航機師患心臟病刻意隱瞞 危及飛安遭起訴

2019-08-15 16:26

法官被控收170萬賄款放毒販自由 今獲判無罪確定

2019-08-15 16:12

名嘴陳建名影射陳鴻文收錢打假球 法官痛批故意誹謗

2019-08-15 16:01

「台大宅王」砍死女友想自殺？ 判決沒說清楚再被撤銷

2019-08-15 15:50

私菸案 華航空服員涉逃漏稅以20萬元交保

2019-08-15 15:47

為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

2019-08-15 15:02

丈夫出獄妻子訴請離婚 夫辯犯罪是為養活妻子一家人

2019-08-15 13:54

餵特教生吃朝天椒 嘉義地檢將2位導師提起公訴

2019-08-15 13:06

韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06

越南女亂傳八卦「男女關係不正常」 法院判誹謗

2019-08-15 12:03
看更多

熱門文章

這家公司資訊部普渡綠色乖乖堆成山 網笑：是有多不穩

2019-08-16 10:37

泡麵貨車司機疑搶快 女大生遭輾過命喪輪下

2019-08-15 20:53

影／基隆「江南大叔」腳截肢變輪椅男 行乞被搶40元

2019-08-16 13:27

休旅車直衝新莊捷運站 1男當場遭撞無生命跡象

2019-08-15 23:46

花蓮台9線車禍3車擦撞 2人分送輕重傷送醫

2019-08-15 18:41

桃園狠母凌虐3月大女嬰 亂餵安眠藥害她恐成植物人

2019-08-15 23:19

開早餐店老是睡過頭 生意反而更好…真相讓他好驚訝

2019-08-16 12:53

影／私菸案 總統專機御廚田佳宜5萬元交保

2019-08-15 19:18

影／3人持刀搶彩券行4小時全落網 網批：連身障者也搶

2019-08-15 19:24

男帶女兒看輔導級電影 被要求出示孩子證件竟暴走

2019-08-16 09:52

獨／廠商持假發票詐貸銀行 調查局大規模搜索

2019-08-15 18:04

影／BMW霸道左轉 2騎士猛撞「人飛起又重摔」

2019-08-16 11:43

詐騙車手遺落百萬元 婦人交警方尋失主查出涉案人

2019-08-16 11:39

身障街頭藝人隆江南大叔被搶 基隆警方16分鐘破案

2019-08-16 16:11

後方騎士都崩潰！遊覽車誤闖慢車道 網友狠酸：車種分流設計真棒

2019-08-16 12:56

搭火車座位被孕婦佔去 她怕被公審忍穿6公分高跟鞋站4小時

2019-08-16 14:58

45案半年沒動 法官遭拔創首例

2019-08-15 23:50

限量中古造型敞蓬車全台僅8輛 疑北宜公路失控自撞

2019-08-16 12:49

鬼月嚇人！天未亮少年站快速道路不動 警嚇一跳急救下

2019-08-16 11:39

「神鬼樓管」黃志峯詐櫃姊1億判22年 廠商聆判拍手叫好

2019-08-16 14:43

中元前夕 家門旁驚見保麗龍箱裝豬頭紙錢

2019-08-16 12:43

暗夜跳船逮陸船越界捕魚 2海巡幹員輕重傷

2019-08-16 11:38

私菸案 專機御廚、華航空少都有團購

2019-08-15 23:58

她一人飾三角 操控虐死小生命

2019-08-15 23:43

虐童2人判無期 阿嬤：這樣就好了

2019-08-15 23:40

影╱毒品通緝犯買車票要搭高鐵 南市刑大在車站大廳逮人

2019-08-15 20:39

車上播羅百吉「三字經歌曲」罵警察 他遭判刑4月

2019-08-16 14:41

台南選議長沒亮票被除名 最高院逆轉判她仍有民進黨籍

2019-08-16 11:36

女醫師打離婚訴訟 先讓丈夫吐回借名登記的房產

2019-08-16 11:42

女嬰溢奶嗆入呼吸道死亡 保母經提醒仍未救護被訴

2019-08-16 10:36

影／新北警科技偵查建功 直搗地下非法網路賭博集團

2019-08-16 16:25

寵物用品店女店員遭性騷 男客下體緊貼臀部

2019-08-16 07:27

獨居老人養16隻狗作伴 狗群在巷道遊蕩讓民眾心驚驚

2019-08-16 15:33

連鎖飲料店賣檳榔？男抬頭一看 招牌「50榔」騙很大

2019-08-16 16:21

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

2019-08-16 17:36

影／樹林藏毒窟 製毒師合夥製安毒落網

2019-08-16 12:49

好大膽！2男子偷雙溪公所公務車 再去偷鋼筋

2019-08-16 13:36

疑心情不佳 男子反鎖房門跨坐窗台嚇壞路人

2019-08-15 18:52

新北五股山區藏改槍工廠 買衝鋒槍有售後服務

2019-08-16 15:20

菸蒂釀禍？雜物堆滿屋 夫妻葬火窟

2019-08-15 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top