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影／新北警科技偵查建功 直搗地下非法網路賭博集團

2019-08-16 16:25聯合報 記者王長鼎╱即時報導

為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天在新莊區破獲地下網路簽賭集團，一舉查獲49人，查扣疑似不法賭金共808萬元，訊後今天依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大科技犯罪偵查隊執行網路巡邏，在討論區發現有行銷公司召募網路行銷專員工作，疑似「掛羊頭、賣狗肉」要求員工虛設多個Google、Facebook、Line帳號，並註冊交友平台，再透過交友平台、社群網站拉攏顧客下注，從事地下賭博網站攬客的不法行為。

警方經過3個多月溯源追查出網路賭博網站旗下在新莊區設有行銷互聯網及娛樂等3間公司，經報請新北地檢署黑金組檢察官楊凱真指揮，深入追查該網站分工完整，由攬客、客服到金流採一條龍式來經營網路簽賭，賭盤包括國內外各項運動賽事。

市刑大昨天會同新莊偵查隊持搜索票兵分3路同步執行搜蒐，查獲擔任顧問的40歲賴姓女子及員工共49人，查扣疑似不法賭金共808萬元及電腦主機含螢幕共60部和監視器等涉案證物。

新北市刑大大隊長黃壬聰強調，為杜絕地下選舉賭盤影響2020年總統大選及立委選舉，警方將持續掃蕩非法簽賭網站，淨化選風，警方同時呼籲年輕學子暑期打工應「停、看、聽」，對低門檻、低勞力卻收入優渥，可能內藏危險陷阱，不清楚應徵工作性質時，可撥打165反詐騙電話或上網反覆求證，面試時最好由家人朋友一同前往，避免踏入恐怖的求職陷阱，惹禍上身。

為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天...
為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天在新莊區破獲地下網路簽賭集團，警方呼籲年輕學子暑期打工應「停、看、聽」，避免踏入恐怖的求職陷阱，惹禍上身。記者王長鼎／攝影
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為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天...
為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天在新莊區破獲地下網路簽賭集團，一舉查獲49人，查扣疑似不法賭金共808萬元。記者王長鼎／攝影
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為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天...
為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天在新莊區破獲地下網路簽賭集團，警方呼籲年輕學子暑期打工應「停、看、聽」，避免踏入恐怖的求職陷阱，惹禍上身。記者王長鼎／攝影
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為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天在新莊區破獲地下網路簽賭集團，警方呼籲年輕學子暑期打工應「停、看、聽」，避免踏入恐怖的求職陷阱，惹禍上身。記者王長鼎／攝影
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為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統、副總統及立委選舉，新北市警方昨天在新莊區破獲地下網路簽賭集團，警方呼籲年輕學子暑期打工應「停、看、聽」，避免踏入恐怖的求職陷阱，惹禍上身。記者王長鼎／攝影
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