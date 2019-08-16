「神鬼樓管」黃志峯詐櫃姊1億判22年 廠商聆判拍手叫好

2019-08-16 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



新光三越百貨公司前樓管黃志峯被控騙公司櫃姊、櫃姊親友出借信用卡投資，靠百貨公司舉辦刷卡滿額贈禮活動賺取折扣暴利，黃又自稱是蘋果電腦盤商、軍火商行騙，犯下40罪，獲不法利益1億1216多萬元；台北地院審理，今天依詐欺罪判黃志峯有期徒刑22年。

黃志峯共犯40個詐欺罪，最低刑度判7月，最高刑度判4年8月；犯罪所得最低是3萬多元，最高達到2095萬元，合議庭宣判同時，一名到庭聽判的被害3C廠商竟拍手叫好。

同案，法雅客採購副理徐意騰將黃志峯視為大客戶，同意黃可以先取貨、再付款，法雅客因此損失近千萬，徐被背信罪10月，緩刑2年；黃志峯的女友陳品瑜配合黃犯案，依詐欺罪判刑3月，得易科罰金9萬元。3名被告可上訴。

台北地檢署起訴，黃志峯於2016年至2018年4月間，利用百貨公司舉辦刷卡滿額贈禮、歲末推出「卡利HIGH」等促銷活動的機會，陸續向櫃姊、櫃姊的親友商借信用卡刷卡購買高價商品，給櫃姊回饋金，以換取鉅額刷卡的折扣款。

黃志峯購買大量的高價打折商品後，再以低價轉售獲取暴利，檢警查出，黃志峯利用工作身分犯案，動機是因他簽賭運動彩券慘賠2900萬元，才冒充蘋果電腦盤商、貿易商、甚至是軍火商吸引櫃姊與親友出借信用卡供他行騙。