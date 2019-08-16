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郭柯王桃園三結義破局？劉宥彤：郭台銘去的機率不高

車上播羅百吉「三字經歌曲」罵警察 他遭判刑4月

2019-08-16 14:41聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園邱姓男子去年去年10月17日討債叫囂被警方勸導，他心生不滿回車上用音響播放藝人羅百吉以三字經為名的歌曲，歌詞不斷重複不雅字眼，員警要他小聲點，邱還回嗆「我在車上聽歌不犯法」隨即被依妨害公務送辦；法院認為，邱挑戰公權力，藉播放歌曲侮辱公務員，依法判他4個月徒刑。

檢警調查，邱男（26歲）為向陳姓友人討債，當天下午3點多在陳住家樓下向他母親咆哮，楊梅警分局李姓、羅姓警員獲報到場，勸導他行為恐觸犯社會秩序維護法請他離開，邱心生不悅，回到車上用播放藝人羅百吉一首以歌名為三字經的歌曲。

由於邱透過喇叭大聲放出音樂，歌詞中不斷重複三字經不雅字眼，還加重語氣用饒舌方式演唱，警方人員邱明顯在挑釁依妨害公務送辦，檢查官也認為邱執意挑戰公權力依法起訴。

審理時邱辯稱，被勸離心情鬱悶，想在車上聽音樂，平常就喜歡聽舞曲類，羅百吉的歌曲當時用音源線連接手機，因隨機點播就放出這首歌，還說自己在小客車內聽音樂，那是他私人空間，員警應該沒有權利干涉。

法院勘驗警方秘錄器，發現邱回車上後沒立刻離去，隨後車內就響起音樂，歌詞不斷重複三字經，警方勸他小聲一點，邱還回嗆「我車上聽歌不犯法喔」，過程態度囂張不配合。

法院認為，邱在車內播放歌曲，當時環境在一般道路的開放空間，且車窗未關，2名員警都能聽見歌聲，且歌詞包括三字經等國罵，確實有攻擊他人人格，造成受罵者感到難堪屈辱。

邱不願配合取締，隨即大聲播放不雅字詞的歌曲，就算在私人、隱私空間內有聆聽各類歌曲自由，但若該行為已觸犯法律或侵害他人權利，就已經不是個人行動自由保障的內涵，因此邱播放不雅歌詞宣洩對員警不滿，已經逾越合理適當程度。

更何況，就算在車內對警察罵三字經都會觸法，那豈有迂迴透過播放歌曲辱罵他人，就不用受法律規範的道理？因此不採信邱辯詞，另邱自稱是手機自動播放，但秘錄器拍下當時員警就已勸導他把音樂關小聲，邱還回「我車上聽歌不犯法喔」。

法院審酌，邱只因不滿遭員警勸離現場，未知收斂及謹慎自身舉止，卻藉由車內音響播放還有三字經字眼歌曲，以此辱罵公務員，傷害國家公權力威信、侵害警察機關執法嚴正，依侮辱公務員罪判邱有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

邱男在車上放音樂，歌詞不斷重複三字經藉此辱罵警察，被依妨害公務判刑4個月。記者曾...
邱男在車上放音樂，歌詞不斷重複三字經藉此辱罵警察，被依妨害公務判刑4個月。記者曾健祐／攝影
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