擦撞路邊車涉行政肇逃 駕駛辯剎車鬆脫滑行法官撤單

2019-08-16 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



洪姓男子去年12月間開大貨車送貨時，疑似煞車有問題，原本停好的貨車向前滑行，擦撞路邊轎車，被認為未處理就離開現場，警方依違反道路交通管理處罰條例舉發，裁處罰鍰3千元，吊扣駕照3月，洪男辯稱未察覺擦撞其他車，他若沒駕照等於失業，訴願不成提行政訴訟，彰化地院認為依相關證據，難證明洪男駕車肇事，未依規定處置逃逸，撤銷原處分，可上訴。

判決書指出，洪男主張當時他送貨，熄火拉手煞車下貨，但因貨車較老舊導致手煞車跳掉而向前滑行，他看到馬上跳上車拉手煞車，往右看沒有察覺已擦撞其他車輛，經員警通知才知道擦撞到停在路邊車輛，並沒有肇事逃逸事實。

洪男向台中監理所申訴，但經查他車輛右前方車燈破裂，遭擦撞的對方車輛有大面積刮傷，車損不輕，洪男應可察覺，且洪難自承因車輛問題向前滑行，既然有發生事故，可推測其車輛行進間或停妥後曾非常接近道路旁車輛，洪男應有預見可能肇事的認知，卻未下車察看是否肇事，認為不足以推翻違規事實。